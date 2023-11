Kurbeitrag, Hallenschaden Konstanzer Aach und Baustellen beschäftigen Thalkirchdorf

Zahlreiche Themen bestimmten die Ortsteilversammlung in Thalkirchdorf. Warum ein Bürger einen geringeren Kurbeitrag für den Oberstaufener Ortsteil fordert.

Neben der Infrastruktur bestimmten noch zahlreiche weitere Themen die Ortsteilversammlung in Thalkirchdorf. Die einzige Wortmeldung kam dabei von Wilfried Walser. Er kritisierte den „Mondpreis“ des Kurbeitrages.

Bereits seit einigen Jahren müssen Urlauber in Thalkirchdorf den gleichen Kurbeitrag bezahlen wie Gäste, die in Oberstaufen ihr Quartier beziehen. Seit Ende 2022 sind das 3,50 Euro pro Übernachtung. Und Walser rechnete vor: Eine vierköpfige Familie habe somit bei einem zweiwöchigen Urlaub 150 Euro an Kurbeitrag zu entrichten. In anderen Ober- und Westallgäuer Gemeinden in der Nachbarschaft sei es oft die Hälfte oder noch weniger. Die Konsequenz: „Andernorts können die Leute einen Tag mehr Urlaub für das gleiche Geld machen“, sagte Walser.

Ist der Kurbeitrag in Thalkirchdorf zu hoch?

Das Problem aus seiner Sicht: „In Thalkirchdorf können wir mit nichts werben“. Wanderwege seien kaum vorhanden beziehungsweise ungepflegt und das Freibad sei geschlossen. Die gleiche Höhe des Kurbeitrages sei daher unangemessen. Dem widersprach Bürgermeister Martin Beckel. Auch aus Oberstaufen heraus müsse der Gast oft ins Auto oder den Bus steigen, um beispielsweise zu den Skiliften oder den Wanderwegen am Hochgrat zu gelangen. Auf die Einnahmen aus dem Kurbeitrag könne die Kommune nicht verzichten. Sie bezuschusse den Bereich ohnehin bereits mit 1,5 Millionen Euro jährlich. Und Steffen Schmitt von der Oberstaufen Tourismus Marketing (OTM) ergänzte, dass nicht zuletzt das Landratsamt als Genehmigungsbehörde des Landkreises auf die Erhöhung 2022 gedrängt habe.

Bei den Gästezahlen in Thalkirchdorf zeichnet sich heuer ein moderates Minus von zwei Prozent ab, berichtete Lukas Lange von der OTM. Vor allem der fehlende Schnee im Winter habe sich ausgewirkt. Im Januar und März kam ein Viertel weniger Gäste nach Thalkirchdorf als 2022. Das konnte auch ein guter Sommer nicht ausgleichen. Zudem zeigten sich zwei Trends: „Familien sind stark budget-orientiert“, sagte Lange. Steigende Preise seien bei Buchungsanfragen oft nicht akzeptiert worden. Und: „Es gab viele kurzfristige Stornierungen aufgrund des Wetters."

Feuchte Stelle in der Thaler Turnhalle

David Hölzer hatte sich im Vorfeld schriftlich nach der Situation in der Turnhalle erkundigt. Denn dort gibt es eine feuchte Stelle. Dazu kursiere im Ort das Gerücht, dass die Gemeinde nichts unternehme, wusste Marktbaumeister Josef Aichele zu berichten. Das aber sei nicht der Fall. So seien die Regenrinne und die Heizung überprüft worden. Eine Ursache ließ sich nicht finden. Er bat um Hinweise von Hallennutzern. Es gelte, nicht den Schaden zu beseitigen, sondern die Ursache. Denn: „Sonst haben wir bald wieder Probleme."

Für 2025 rechnet der Marktbaumeister mit der Erschließung des Baugebietes „Auf der Halde“ in Wiedemannsdorf. Hierfür gibt es zwar einen gültigen Bebauungsplan. Doch er sieht Einfamilienhäuser vor. Inzwischen steht fest, dass es dort Geschosswohnungsbau mit zwei oder drei Vollgeschossen sowie Doppel- und Reihenhäuser geben soll. Das erfordert eine Änderung des Bebauungsplans. Einen neuen Entwurf soll der Gemeinderat im Februar oder März diskutieren.

Seit wenigen Tagen abgeschlossen ist der Ausbau der Salzstraße. Hier fehlte teilweise die Entwässerung. Gekostet hat der 170 Meter lange Abschnitt 320.000 Euro.

Bereits für 2024 ist dagegen die Renaturierung der Konstanzer Ach geplant. Sie verläuft bislang weitgehend gradlinig. Kosten sollen die Arbeiten 350.000 Euro. Die Marktgemeinde erwartet eine Förderung in Höhe von 75 Prozent. Bei den Arbeiten sind die Laichzeiten der Fische zu beachten.

