Kurhaus Fiskina in Fischen: Sonnensegel für Terrasse sorgt für Diskussionen

Moderne Anlage soll für Restaurant-Gäste an Fischens Kurhaus künftig Schatten spenden. Aber das gefällt nicht allen Mitgliedern des Gemeinderates.

29.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Für die Gäste Schatten spenden sollen künftig fünf einrollbare Sonnensegel im Restaurant „Speisegalerie“ im Fischinger Kurhaus Fiskina. Die Pläne für die Anlage wurden jetzt erstmals im Gemeinderat vorgestellt. Das Gremium sprach sich am Ende mehrheitlich für das Bauvorhaben aus, aber es gab auch Kritik.

"Pfiffige und interessante Lösung"

Konkret geplant ist, fünf Sonnensegel mit einer Tuchfläche von 318 Quadratmetern zu errichten. Stahlsäulen tragen ein motorbetriebenes Spannsystem mit Umlenkrollen, Tuch- und Wickelwellen, über die je zwei Trapez-Segel gleichzeitig ausfahrbar sind. Zusätzlich sind drei Fixierungen an der Gebäudewand vorgesehen. „Es ist eine pfiffige und interessante Lösung“, sagte Bürgermeister Bruno Sauter. Das Ziel sei es, die Terrasse möglicht gleichmäßig beschatten zu können. (Lesen Sie auch: 28 neue Wohnungen in Fischen geplant)

Kritik im Gemienderat Fischen: "Sehr wuchtiger Sonnenschutz"

Im Gemeinderat gab es keine Zweifel an der Notwendigkeit des Sonnenschutzes, doch die Ausführung gefiel nicht allen Mitgliedern. „Vollbespannt wird die Sicht auf das Gebäude verdeckt“, kritisierte Michael Schmid ( FW). „Es ist schon ein sehr wuchtiger Sonnenschutz.“ Seine Fraktionskollegin Claudia Gust-Komma hakte nach, ob man als Gast noch die Möglichkeit hat, sich in die Sonne zu setzen. Emil Strobel (FW) lehnte das Vorhaben ganz ab: „Mir ist die Lösung zu massiv. Sie verdeckt den Blick in die Berge.“

Knappe Mehrheit für die Sonnensegel

Bürgermeister Sauter erläuterte, dass die Sonnensegel ein- und ausgefahren werden können. Er riet davon ab, nur die Hälfte der Terrasse mit dem Segel zu beschatten. Dann müsse man doch wieder Sonnenschirme aufstellen. Die Sonnensegel seien „die richtige Lösung, die dem Haus auch gerecht wird“.

Das bestätigte Architektin Ursula Müller (CSU) auf Nachfrage im Gemeinderat. Die Sonnensegel seien eine gute Lösung. „Die Alternative wäre eine feste Überdachung“, sagte Müller. Auch große Sonnenschirme seien keine ansprechende Lösung für das Kurhaus. Durch die Sonnensegel könne erreicht werden, dass bei einem kurzen Regenschauer nicht alle Gäste überstürzt die Terrasse verlassen müssten, wie es bisher der Fall war.“

Schließlich sprach sich der Rat mit einer Mehrheit von acht zu fünf Stimmen dafür aus, dem Bauantrag das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

