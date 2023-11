Kurhaus-Restaurant wieder zu: Weitere Betreiberwechsel stehen an

Das Kurhaus-Restaurant in Bad Hindelang schließt nach wenigen Monaten wieder. Auch in anderen Gaststätten stehen Veränderungen an.

02.11.2023 | Stand: 13:15 Uhr

Wie steht es um die sogenannte „Heidachrinne“? Was passiert mit dem Hotel Bären? Gibt es Zukunftschancen für das Jochpass-Oldtimer-Memorial, das laut Gemeinderat 2024 zum letzten Mal starten soll? Antworten auf diese und weitere Fragen gab es bei der gut besuchten Bürgerversammlung im Kurhaus von Bad Hindelang. Abwechselnd informierten Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel und ihre beiden Stellvertreter Eric Enders und Tom Karg. Ein Auszug aus den Themen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.