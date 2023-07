Lachsalven im Sekundentakt: Kabarettist und Musiker Stephan Zinner in Immenstadt

Stephan Zinner beweist beim Immenstädter Sommer seine komischen Qualitäten, beeindruckt aber auch mit perfekt gestyltem Gitarrenspiel und starker Stimme.

24.07.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Er ist Schauspieler, Musiker und Kabarettist. Wer will sich da streiten über eine Reihenfolge, Rangfolge, seine Prioritäten? Auf der Open-Air-Bühne im Immenstädter Klostergarten jedenfalls sorgte Stephan Zinner, 49, als Kabarett-Plauderer im Sekundentakt für Lachsalven – als Blues-Sänger und Gitarrist für Hörgenuss. Und die Schauspielerei hat er ohnehin für alle möglichen Rollen im Blut. Sodass seine wechselnden Theater-Grimassen auch die komischen Qualitäten von ganz banal Erzähltem freilegen.

So beschreibt und zeigt Stephan Zinner zum Beispiel urkomisch, wie eine Frau neulich im Café gelacht hat – „grad so wia wenn i mia an Finga eizwick!“ Apropos Frauen: Seine Frau als Ärztin gebe ihm nur windige Globuli, schlucke aber selber die härtesten Pillen. „Dafür bist du zu schwach“, meine sie erklärend.

Stoische Begleitfigur

Stephan Zinners neue E-Gitarre, kalkweiß, viereckig-schachtelförmiger Korpus, begleitet verzerrerstark den „Maisfeld-Blues“. „Daheim ham se mir die verboten – weil sonst die zwei Meerschweinchen an Schock kriang tätn …“ Die Cajun-Musik, eine Mississippi-Delta-Folklore, müsse man so singen, als hätte man Katarrh. Zinner tut es. Und dazu quetscht Peter Pichler das Akkordeon. Er ist Zinners „Band“ am Schlagzeug: präzise und dezent im Einsatz auch an Banjo, Glockenspiel und Orgel – allemal stoische Begleitfigur mit Sonnenbrille und Strohhut, reglos sitzendes Gegenstück zu dem quirlig lebhaften Hauptakteur mit Baseball-Kappe auf der Glatze.

Viele der tausendundeins Alltags-Episoden wirken nur wirklich witzig, wenn und wie Stephan Zinner sie erzählt – so auch die eigenartige Brigitte-Diät seiner Mama, das E-Bike-Debakel seines Vaters („hat keinen Rücktritt!“) oder die Kocherei seiner drei Töchter, denen auf Youtube nie das Aufräumen beigebracht werde.

Lassen wir es also besser beim dicken Lob auf Stephan Zinners kabarettistische Plauderkunst, auf sein perfekt gestyltes Gitarrespiel samt starker Stimme, sowie auf den schauspielerisch versierten Comedian.

Lesen Sie auch die Vorgeschichte zum Auftritt: "Der Teufel und die Frauen: Bayerischer Blues mit Stephan Zinner in Immenstadt":