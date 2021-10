Ladies in Black: ERC Sonthofen-Frauen starten mit "Jungspunden und alten Hasen"

Die Frauen des ERC Sonthofen starten zuhause gegen Dingolfing in die Landesliga. Erstmals messen sich die Bulls-Ladies mit Teams aus Baden-Württemberg.

Es wird eine Saison, in der vieles anders ist. Unter gänzlich neuen Vorzeichen starten die Frauen des ERC Sonthofen in die neue Spielzeit der Landesliga (Gruppe II). Am Samstag empfangen die Oberallgäuerinnen ab 17.30 Uhr den Dingolfinger EC auf dem heimischen Eis an der Hindelanger Straße. Nach der Zusammenlegung der Ligenstaffeln messen sich die Bulls-Ladies heuer erstmals auch mit Teams aus Baden-Württemberg. In der Mannschaft gibt es zudem einen Wechsel im wichtigsten Amt.

Sonja Kullmann tritt als Kapitänin ab

Nach 25 Jahren im Kapitänsamt hatte Sonja Kullmann bereits lange vor Beginn der neuen Spielzeit verkündet, dass sie die Binde ablegt. Im Hinblick auf den mit 25 Spielerinnen personell gut besetzten Kader der Bulls war es in den Augen der 43-Jährigen an der Zeit für diesen Schritt. „Diese Mannschaft ist mein Lebenswerk, das ich mit Stolz und Herzblut führen durfte. Aber ich möchte keine Verantwortung mehr tragen, sondern es genießen, die letzten Jahre mit meiner 16-jährigen Tochter Carolina auf dem Eis zu stehen“, sagt Kullmann.

Wer genau in ihre Fußstapfen tritt, war lange nicht bekannt. Allerdings waren sich Trainer und Mannschaft einig, dass die Nachfolgerin keine leichte Aufgabe übernimmt. „Das, was Sonja geleistet hat, wird in dieser Form alleine nicht mehr der Fall sein können“, sagt ERC-Coach Erik Fabian. „Sie hat viele Aufgaben übernommen, die über die eines Kapitäns hinausgehen.“ Entsprechend werde es auch künftig einen Mannschaftsrat geben – diesen hat Fabian unter der Woche vor dem Saisonauftakt nun installiert – der die Aufgaben des Kapitäns auf dem Eis und abseits davon arbeitsteilig übernimmt. Das symbolhafte „C“ auf dem Eis trägt die nominelle Spielführerin Sarah Nowotny.

Während Sonja Kullmann die Mannschaft als „jung und wild“ beschreibt und hervorhebt, dass viele Spielerinnen Neues bewegen wollen, sagt ihr Trainer zum Sportlichen: „Ich sehe Riesenpotenzial in der Mannschaft. Wir sind auf allen Positionen qualitativ gut besetzt, darauf kann ich aufbauen“, sagt der 36-jährige Fabian.

Mit dem Verlauf der Vorbereitung in Sommer und Herbst sind beide ebenfalls sehr zufrieden. Die ERC-Frauen haben zwar lediglich ein Testspiel bestritten, das jedoch gegen den EHC Königsbrunn – einen Gegner, vor dem man laut Kullmann „Ehrfurcht hat“. Während Coach Erik Fabian das Ergebnis von 5:5 schlicht mit „sehr gut“ kommentiert, geht Kullmann bei ihrer Analyse ins Detail.

Kullmann: „Es kann was gehen“

„Wir haben viel probiert, junge Spielerinnen eingebunden und trotzdem gut ausgesehen. Wir hätten sie sogar schlagen können“, sagt der Routinier. „Das gibt uns ein sehr gutes Gefühl. Man merkt, dass mit dieser Stimmung im Team heuer etwas gehen kann.“

Im Hinblick auf den Saisonstart freut sich nicht nur die Ex-Nationalspielerin über „den frischen Wind und die anderen Gegner“, mit denen es die Oberallgäuerinnen durch die von BEV und EBW beschlossene Zusammenlegung der Ligen zu tun haben werden. Insgesamt zwölf Teams aus Bayern und Baden-Württemberg spielen vom 23. Oktober bis zum 5. Februar in den zwei gemischten Gruppen je eine Einfachrunde aus. Die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten tragen vom 11. Februar bis zum 13. März ebenfalls einfach die Finalrunde aus. Die erstplatzierte Mannschaft der Finalrunde ist süddeutscher Meister, die bestplatzierte bayerische Mannschaft der Finalrunde bayerischer Meister und das bestplatzierte Team der Finalrunde aus Baden-Württemberg ist neuer Baden-Württemberg-Meister.

Da die bisher letzten Partien pandemiebedingt so lange zurückliegen, tun sich sowohl Kullmann als auch Fabian allerdings schwer, die Liga einzuschätzen. Auf der Favoritenliste des ERC-Coaches stehen allerdings Ravensburg und Dingolfing ganz oben. Da die Bulls-Ladies gegen letztgenannte Mannschaft ihr Auftaktmatch bestreiten, wird das sogleich ein Gradmesser.

Ambitionierte Saisonziele

Neben einem geschlossenen Auftreten seiner Mannschaft spielt für Fabian vor allem die Unterstützung der Zuschauer eine entscheidende Rolle – schließlich hat der ERC ambitionierte Ziele. Während Erik Fabian einen Platz unter den „Top Drei“ vorgegeben hat, hat sich Sonja Kullmann sogar den Meistertitel zum persönlichen Ziel gesteckt.

Personell hat sich im Kader jedoch nicht viel verändert. Der ERC hat keine Abgänge zu verzeichnen, mit Julia Krabbat ist jedoch ein vielversprechender Neuzugang zu den Kreisstädtern gestoßen. Die 18-Jährige, die eine Doppellizenz mit Peiting hat, ist berufsbedingt nach Kempten gezogen und für den ERC laut Sonja Kullmann „eine echte Verstärkung“. Insgesamt ist der große Altersunterschied zwischen den Spielerinnen der Mannschaft auffällig. Zwischen der jüngsten und der ältesten Spielerin liegen über 30 Jahre. Jungspunde und alte Hasen unter einen Hut zu bringen, wird eine der großen Herausforderungen für den Trainer.