Lamm Nägli frisst sich rund ums Immenstädter Klinikum

Der kleine Schafbock mit den schwarzen Beinen pflegt mit seinen Artgenossen die Wiesen rund um den Krankenhauskomplex in Immenstadt. Das hat Vorteile für alle.

13.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Immenstadt Wenige Meter neben dem Immenstädter Klinikum locken ein paar Scheiben altes Brot die Mutterschafe an. Dann springt auch der kleine Schafbock hinterher. Auf seinen schwarzen Vorderbeinen läuft er zur Herde – und wird bald schon von Besitzerin Alexandra Hauf geschnappt und zu einer Gruppe wartender Kinder geführt. Die Schüler der Umwelt AG der Königsegg Grundschule Immenstadt kraulen sich durch die dichten Locken des Lamms und taufen das Tier, das auf der Wiese am Klinikum geboren wurde, offiziell auf den Namen Nägli.

Namen für das Walliser Schwarznasenschaft

Das Klinikum hatte zusammen mit Schafhalterin Alexandra Hauf dazu aufgerufen, dem kleinen Walliser Schwarznasenschaf einen Namen zu geben. Maelissa, Prof. Dr. Mäh, Socke, Locke und Krönchen waren unter den Vorschlägen – und eben auch Nägli. So heißt auch das Maskottchen, das seit 2015 die Schüler der acht Naturparkschulen im Oberallgäu und in Vorarlberg bei Themen rund um den Naturpark Nagelfluh begleitet. Umwelt-AG-Leiter Oliver Scherm hatte den Namen zusammen mit den Schülerinnen eingereicht.

Naturpark-Maskottchen als Namensgeber

Aus 26 Vorschlägen wählten Klinik-Geschäftsführer Markus Treffler und Schafhalterin Alexandra Hauf dann Nägli aus. Ausschlaggeben gewesen sei der Regionalbezug zum Naturpark, der auch Namensgeber des Mitarbeiterhauses der Klinik, der „Villa Nagelfluh“ war, schildert Treffler. Es freue sie, dass sich die Kinder der Umwelt AG mit Nachhaltigkeit beschäftigen, sagte Hauf und ergänzte: „ Ich hoffe, dass die Kinder mit dem Thema groß werden.“

Der Nachhaltigkeitsgedanke stand laut Treffler auch im Vordergrund, als vor drei Jahren der technische Leiter des Klinikverbunds, Jürgen Kügle, und Schafhalterin Hauf auf die Idee kamen, die zwei Hektar Fläche rund um den Klinikkomplex zu beweiden. Vorher sei das Gras gemäht und weggeworfen worden, berichtet Hauf. „Jetzt brauchen wir keinen Elektro- und Benzinrasenmäher mehr“, stellt Treffler fest. Nur die Grashalme, die die Schafherde übrig lässt, werden laut Hauf gemulcht, damit sich bis zum Herbst wieder eine schöne Weide entwickelt. Den Sommer verbringen die Schafe am Fuß des Mittagbergs. Im Winter stehen sie im Stall in Bräunlings.

Bei den Patienten und den Beschäftigten des Klinikums kommen die tierischen Rasenmäher nach Trefflers Angaben sehr gut an. Die Glöckchen der Schafe würden als beruhigend empfunden. Die Kinder der Umwelt freuen sich an diesem Nachmittag, dass Nägli sich so geduldig kraulen lässt „Das hat sich weich angefühlt, aber auch irgendwie komisch“, sagt Emmi. Ganz gekräuselt sei das Fell, ergänzt Sophie.

