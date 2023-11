Landkreis errichtet in Immenstadt aktuell ein Thermozelt für 120 Geflüchtete

In Immenstadt wird aktuell eine Notunterkunft für Geflüchtete aufgebaut. Die ersten sollen noch diese Woche einziehen, teilt das Landratsamt Oberallgäu mit.

28.11.2023 | Stand: 14:41 Uhr

Der Landkreis Oberallgäu baut in Immenstadt aktuell ein Thermozelt für Geflüchtete auf. Wie die Behörde soeben mitteilte, sollen darin bis zu 120 Menschen Platz finden. Aufgrund der weiterhin hohen Zugänge von Asylbewerbern und Geflüchteten sei inzwischen auch im Landkreis Oberallgäu die Kapazitätsgrenze erreicht, heißt es weiter. Um zu verhindern, dass Turnhallen belegt werden müssen und damit der Schul- und Vereinssport beeinträchtigt wird, errichtet der Landkreis Oberallgäu derzeit in Immenstadt ein zweites Zelt zur Notunterbringung von Geflüchteten.

Auch in Burgberg setzt der Landkreis auf ein Thermozelt. Das hatte in der Gemeinde für große Kritik gesorgt. Sie sprach von einer "Beschlagnahme"

Das Thermozelt in Immenstadt wird auf der landkreiseigenen Fläche, neben dem bereits bestehenden Zelt, in Abstimmung mit der Stadt Immenstadt errichtet und soll ab dieser Woche zur Nutzung bereit stehen. Die maximale Kapazität der Unterkunft liegt bei 120 Personen, die dort für wenige Wochen untergebracht werden bis neue Unterkünfte angemietet oder errichtet sind. Da es sich um ein Thermozelt mit besonderer Isolierung handelt, ist dieses nach Angaben des Landratsamts auch für die Wintermonate geeignet.

Vor Ort soll es rund um die Uhr einen Sicherheitsdienst geben. Welche Personengruppen dort untergebracht werden stehee noch nicht fest, da die Zuweisungen jede Woche sehr kurzfristig erfolgten.

Derzeit gibt laut dem Landratsamt 53 Flüchtlingsunterkünfte im Oberallgäu. Im Landkreis leben 1580 Geflüchtete aus der Ukraine, von denen rund 630 Menschen in dezentralen Unterkünften und 950 privat untergebracht sind. Hinzu kommen 650 Menschen, die ein Asylverfahren betreiben, 170 geduldete Personen und 300 Menschen in den Unterkünften, die einen Aufenthaltstitel besitzen, also ausziehen könnten, aber keine Wohnungen finden.

