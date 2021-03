Landkreis Oberallgäu will Gemeinden entlasten: Hebesatz für Kreisumlage sinkt leicht

Der Landkreis Oberallgäu senkt den Hebesatz der Kreisumlage leicht. Das soll die Gemeinden entlasten. Warum die finanzielle Lage trotzdem schwierig ist.

20.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

In der Sitzung des Oberallgäuer Kreistags ging es um ein heiß diskutiertes Thema: den Hebesatz der Kreisumlage. Im Kreisausschuss konnten sich die Mitglieder nicht einigen – nun wurde ein Kompromiss gefunden: Der Hebesatz wird heuer von 45 auf 44,5 Prozent gesenkt. Damit sollen die Gemeinden finanziell entlastet werden, erklärte Landrätin Indra Baier-Müller. Indem die Kommunen nämlich weniger Geld an den Landkreis abtreten müssen, haben sie für eigene Zwecke mehr Mittel zur Verfügung. Allerdings machte Kämmerer Reinhard Reitzner deutlich, dass bereits ein Prozent Unterschied beim Hebesatz 1,9 Millionen Euro für den Landkreis ausmache. Dieser muss deshalb tiefer als gedacht in den Sparstrumpf greifen: 3,1 Millionen Euro werden aus der Rücklage entnommen, die Ende 2020 insgesamt etwa 14,2 Millionen Euro betrug. Gleichzeitig muss der Landkreis mehr Geld an den Bezirk abtreten: Die Umlage steigt im Vergleich zu 2020 um etwa 3,5 Millionen Euro auf 43,8 Millionen Euro.