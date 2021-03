Landkreis Oberallgäu will Sparkassen-Gebäude in Sonthofen kaufen

Der Landkreis Oberallgäu soll das Sparkassen-Gebäude in Sonthofen kaufen. Das hat der Kreistag entscheiden. Wie viel das Haus wert ist.

19.03.2021 | Stand: 19:36 Uhr

Der Landkreis Oberallgäu kann mit der Sparkasse Allgäu über den Kauf des Bankgebäudes in Sonthofen verhandeln: Der Kreistag hat am Freitag in nicht-öffentlicher Sitzung den Weg freigemacht für Gespräche. Das bestätigte Landrätin Indra Baier-Müller auf Anfrage unserer Redaktion. Sie erklärte darüber hinaus, dass per Gutachten ein Gebäudewert von 12,4 Millionen Euro ermittelt worden sei. Wie berichtet, will das Bankhaus die Hauptstelle in Sonthofen verkaufen und interne Bereiche auf Kempten konzentrieren. (Lesen Sie auch: Unter Zinsdruck: So will die Sparkasse Allgäu effizienter wirtschaften)