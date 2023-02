Landkreis Oberallgäu rechnet mit 270 Flüchtlingen aus der Ukraine

Die ersten Flüchtlinge kommen bereits am Dienstag und werden in Asylunterkünften untergebracht. Im Landratsamt soll es deshalb zu Verzögerungen kommen.

07.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Das Landratsamt Oberallgäu erwartet in den kommenden Wochen und Monaten die Ankunft von rund 270 ukrainischen Geflüchteten. Am Dienstag, 7. Februar, sollen die ersten 30 bis 40 Ukrainer mit einem Bus in Sonthofen ankommen, teilt Pressesprecherin des Landratsamts Franziska Springer auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Die ersten Ukrainer haben noch Platz in Asylkünften

Die Ukrainer werden nach ihrer Registrierung in Asylunterkünfte untergebracht, sagt Springer. Das sei noch ein bis zwei weitere Male möglich. Dann müssten andere Lösungen gefunden werden, um die Flüchtlinge unterzubringen. Da die Ukrainer zunächst im Foyer des Landratsamtes registriert werden, rechnet Springer ab etwa 11 Uhr mit Behinderungen im gewohnten Ablauf im Bereich des Bürgerservice.

Landratsamt Oberallgäu: Am Dienstag kommt es zu Verzögerungen

Wer kein dringendes Anliegen hat, wird gebeten, seinen Besuch im Amt zu verschieben. Das werde auch künftig so sein, bis es eine Erstaufnahmeeinrichtung im Landkreis gibt. Die regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes bleiben davon unberührt. Doch hier sei die Behörde bereits im engen Austausch mit den Kommunen, sagt Springer.

Lesen Sie auch: Städte und Kreise im Allgäu sollen weitere 1270 Ukraine-Flüchtlinge unterbringen

Die wichtigsten Nachrichten aus dem Allgäu, kommentiert von Redaktionsleiter Uli Hagemeier und seinem Team: Mit unserem "Weitblick"-Newsletter werden Sie einmal pro Woche schnell und kostenlos per E-Mail informiert. Abonnieren Sie den "Weitblick"-Newsletter hier.