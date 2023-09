Landkreis und Kommunen kooperieren für mehr erneuerbare Energie

Bis Jahresende sollen die politischen Beschlüsse gefasst werden. Regierung äußert keine Bedenken gegen Vertragsentwurf. Jetzt sind Städte und Gemeinden am Zug.

13.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern umweltfreundlich und klimaschonend Energie zu produzieren: Zu diesem Ziel der neuen Energiegesellschaft haben sich die Oberallgäuer Kommunen und der Landkreis vor einem knappen Jahr bekannt. Jetzt hat das Vorhaben eine wichtige Hürde genommen, teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Nach ersten Gesprächen und der informellen Sichtung des Entwurfs für den Gesellschaftsvertrag hat die Rechtsaufsicht bei der Regierung von Schwaben keine grundsätzlichen Bedenken geäußert.

Landrätin: "Erfolgsversprechendes Vertragwerk"

Der Vertragsentwurf sieht vor, dass der Landkreis 51 Prozent der Anteile an der zu gründenden Gesellschaft hält. Dies soll das Engagement des Landkreises ausdrücken und die Handlungsfähigkeit des Unternehmens gewährleisten. Im Gegenzug bilden die Städte und Gemeinden die Mehrheit im für das operative Geschäft zuständigen Aufsichtsrat. „Durch die gemeinsame Entwicklung der Unternehmenspläne mit den kreisangehörigen Kommunen haben wir ein ausgewogenes und erfolgversprechendes Vertragswerk erarbeitet“, erklärt Landrätin Indra Baier-Müller.

Oberallgäuer Stadt- und Gemeinderäte entscheiden

In dieser Woche treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunen und Kreisverwaltung, um über die endgültige Beschlussfassung zu beraten. Ausgehend von der Annahme, dass die Kommunen ihr Bekenntnis vom Dezember 2022 erneuern, könnte die Energiegesellschaft noch in diesem Jahr gegründet werden. Zuvor müssen dem Vertragswerk neben dem Kreistag auch die Gemeinderäte zustimmen. Die Gremien von 21 Kommunen und der Kreistag hatten ihre grundsätzliche Zustimmung bereits in den vergangenen Monaten bekundet. (Lesen Sie auch: Wasserkraftwerk in Oberstdorf geplant)

Von Solarenergie bis Wasserkraft

Die Energiegesellschaft soll als Unternehmen von Landkreis und den Kommunen mit dem Ziel gegründet werden, Energie regional und nachhaltig zu erzeugen und dabei die Bürger zu beteiligen. Denkbar sind alle Formen erneuerbarer Energien – von Solarenergie bis Wasserkraft. Zudem ist vorgesehen, dass sich Oberallgäuer direkt an Energieprojekten ihrer Wahl beteiligen können.

Gesellschaft als Dach für neue Projekte im Oberallgäu

Die Energiegesellschaft soll dabei das Dach bilden, unter dem verschiedene Projekte jeweils durch Tochtergesellschaften umgesetzt werden. Bürger haben so die Möglichkeit, in die Vorhaben zu investieren. Durch die Beteiligung der Kommunen an der Energiegesellschaft sollen die Menschen in der Region und die ansässigen Unternehmen zudem von stabilen Energiekosten profitieren. Anstelle der teuren Importe von Öl und Gas soll durch die heimische Energieproduktion die Wertschöpfung der Region gehalten werden.

Möglich wurde das Projekt erst durch das Inkrafttreten des überarbeiteten Klimaschutzgesetzes zum Jahresbeginn. Seit sich auch Landkreise auf dem Gebiet der Energiegewinnung engagieren dürfen, treibt der Kreis Oberallgäu das Vorhaben Energiegesellschaft voran.

