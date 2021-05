Landrätin: Jahresticket im Nahverkehr im Oberallgäu und Kempten ist "kurzfristig nicht machbar"

Ein günstiges Ticket für Bus und Bahn in Kempten und dem Oberallgäu - darüber ist 2020 eine Debatte entbrannt. Warum es noch dauert, bis das umgesetzt wird.

Der Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten arbeiten weiter gemeinsam an einem Jahresticket für den Nahverkehr. Es soll für ein Jahr in Bahn und Bus gelten. Dabei ist allerdings eines klar geworden, teilt Landrätin Indra Baier-Müller mit: „Aus den zahlreichen Gesprächsrunden hat sich nun ergeben, dass ein solches Angebot kurzfristig leider nicht machbar ist.“ In der Sitzung des Ausschusses für ÖPNV, Energie und Klimaschutz des Landkreises am 21. Juni werden voraussichtlich Vertreter der Deutschen Bahn erklären, welche zwingenden Bedingungen erfüllt sein müssen. In Vorgesprächen war Baier-Müller wichtig, dass ein solches Jahresticket bereits in den Morgenstunden nutzbar ist, damit insbesondere Pendler davon profitieren.

Tarife im Ober- und Ostallgäu mit Kempten und Kaufbeuren sollen vereinheitlicht werden

Diskutiert wird derzeit über eine Vergünstigung der Tageskarte. Sie ist laut Landratsamt bisher das einzige Netzticket, das im Oberallgäu und Kempten in Bus und Bahn gilt und Einheimische nutzen können. Außerdem gibt es eine erste Berechnungsgrundlage für eine Vereinheitlichung der Tarife im Oberallgäu mit Kempten, dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Bei der Studie zur Verbundintegration über die Landkreis- und Stadtgrenzen hinweg ist die Ausschreibung angelaufen. (Lesen Sie auch: Indra Baier-Müller zum Ausbau des Bus-Angebots: „Ein Viertel-Stunden-Takt ist nicht die Lösung“)

Alternative Möglichkeiten für die Mobilität im Allgäu sollen erprobt werden

Für die Zukunft sollen vor allem alternative Möglichkeiten für die Mobilität im Allgäu erprobt werden. Derzeit läuft im Landkreis das Car-Sharing-Projekt „AllgaeuMobil“. Ebenso werden Gespräche geführt, wie das sogenannte Anruf-Sammel-Taxi-Angebot, das in den Tagesrandlagen bereits von den Bahnhöfen Kempten, Immenstadt und Sonthofen aus in die umliegenden Ortschaften besteht, bis Oberstdorf ausgeweitet werden kann.

„So ein Prozess ist kein 100-Meter-Sprint, sondern gleicht eher einem Marathon oder, angesichts der hohen Komplexität, sogar einem ’Iron-Man’-Wettkampf“, sagt Baier-Müller.

