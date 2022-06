Landratsamt-Mitarbeiter ziehen in Sparkassen-Gebäude in Sonthofen

Der Landkreis hat das Sparkassen-Gebäude in Sonthofen gekauft. Mitarbeiter des Landratsamtes ziehen dort bald ein. Wie es mit der Bank-Filiale weitergeht.

26.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Ein halbes Jahr nach dem Start der Umbauarbeiten ist die modernisierte Filiale der Sparkasse Allgäu in Sonthofen fertiggestellt. An den Arbeiten beteiligt waren Bankfachplaner der Firma Concept GI aus Filderstadt und Handwerksbetriebe aus dem Allgäu. „Sowohl unsere Kundschaft als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit dem gelungenen Werk,“ sagt Marktbereichsleiter Christian Böck.

Manfred Hegedüs und Heribert Schwarz aus dem Sparkassen-Vorstand hatten zu einer Besichtigung der neuen Räumlichkeiten eingeladen. „Mit unserer Investition von 1,5 Millionen Euro haben wir die Bedeutung unseres Standortes Sonthofen deutlich gemacht“, betonte Hegedüs. Landrätin Indra Baier-Müller drückte sowohl als Verwaltungsrätin der Sparkasse als auch als „Hausherrin“ ihr Wohlwollen aus. Das Landratsamt hatte zu Beginn des Jahres das Gebäude von der Sparkasse Allgäu gekauft und mit dieser einen langjährigen Mietvertrag für das Erdgeschoss und einen Teil des ersten Obergeschosses abgeschlossen. In den nächsten Wochen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts in das Gebäude einziehen. „Wir werden ein gutes Miteinander haben“, sagte Baier-Müller.

Arbeitsplätze der Bankberater sind in separaten Büros im Erdgeschoss in Sonthofen angesiedelt

Beim Betreten der Filiale werden Kunden an drei Service-Points von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfangen. Die Beratung der Privat- und Firmenkundschaft findet in sechs sogenannten Beratungs-Cubes statt. Dort sind hinter Landschaftsbildern aus dem Oberallgäu schallschluckende Elemente angebracht. Diese Cubes sollen dadurch für diskrete Beratungsgespräche genutzt werden. Die Arbeitsplätze der Bankberater sind in separaten Büros im Erdgeschoss angesiedelt. Eine Sitzgruppe mit Multimediawand in der Schalterhalle ist für Kunden gedacht.

Im ersten Obergeschoss hat die Telefon-Filiale ihre neue Heimat gefunden. Die Büros des Kreditbereiches und eine kleine Küche sind auch vorhanden. Eine Sicherheitstüre, die auch dem Brandschutz dient, trennt die Räume der Sparkasse und des Landratsamts.

