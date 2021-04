Landratsamt Oberallgäu mahnt Bürger zur Vorsicht

Aufgrund der hohen Corona-Inzidenz hat das Landratsamt Oberallgäu einen Appell an die Bürger gerichtet. Die Intensivstationen seien kaum noch aufnahmefähig.

Aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Lage im Oberallgäu hat das Landratsamt einen Appell an die Bürger gerichtet, sich weiter konsequent an die geltenden Corona-Regeln zu halten. Die Intensivstationen seien kaum noch aufnahmefähig, obwohl bereits wieder zusätzliche Kapazitäten freigehalten wurden, heißt es in der Mitteilung. "Wir können nicht warten bis auch das letzte Covid-Intensivbett belegt ist", sagt Landrätin Indra Baier-Müller. Dem schließt sich auch der Plegedirektor des Klinikverbunds Allgäu, Matthias Fink, an: "Wir sind am Limit. Die Patienten leiden. Alle müssen Rücksicht nehmen."

Der Leiter der Oberallgäuer Corona Task-Force, Ralph Eichbauer, sagt: "Viele Infektionen sind auf Nachlässigkeit zurückzuführen." Damit verweist er vor allem auf Kontakte im Privaten und im Beruf. Hausarzt Dr. Stefan Gramlich sagt: "Mir liegt am Herzen, dass vor lauter anderer Regeln die Basis Hygieneregeln nicht vergessen oder in ihrer Wirkung unterschätzt werden." Dabei verweist er insbesondere auf das Tragen der FFP2-Masken auch im privaten Bereich bei Treffen im Innenraum oder im Büro.

Der Appell des Landratsamt Oberallgäu, die AHA-L-Regeln einzuhalten

Die Kampagne des Landratsamts zur Sensibilisierung der Bürger läuft unter dem Namen "Corona - Go!". Dr. Ludwig Walters, Leiter des Oberallgäuer Gesunheitsamtes, appelliert an die Bevölkerung, die AHA-L-Regeln strikt einzuhalten. Weiter heißt es in der Mitteilung: "Leider gebe es das mutierte Corona-Virus allzu schnell to-go, es zeige sich, dass kurze ungeschützte Kontakte ausreichen. 'Doch wir dürfen nicht müde werden, denn wir alle haben ein gemeinsames Ziel: Corona - Go!'"

