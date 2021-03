Landratsamt will den Solarzaun in Immenstadt ablehnen

Bauaufsicht der Kreisbehörde verweigert dem Projekt des Immenstädters Hubert Hasler die Genehmigung. Wie es jetzt weitergeht.

05.03.2021 | Stand: 12:24 Uhr

Es hätte der erste Schritt im Oberallgäu in einen neuen Bereich der Energiegewinnung sein können. Doch die Hoffnungen von Hubert Hasler aus dem Immenstädter Ortsteil Stein-Obereinharz wurden vorerst enttäuscht: Die Bauaufsicht des Landratsamts will seinen geplanten Solarzaun ablehnen. Hasler will aber noch nicht aufgeben. Er wartet zunächst die ausführliche Begründung aus Sonthofen ab und will sich dann überlegen, was er weiter macht.

Dem Projekt zugestimmt hatte im November bereits der Stadtrat von Immenstadt. Eine Mehrheit der Stadträte war der Ansicht, dass es notwendig sei, „neue Wege zu gehen, um die Energiewende zu schaffen und fossile Energiequellen abzulösen“. Außerdem sei der Solarzaun an der Stelle kein großer Eingriff in die Landschaft, weil er von der Straße aus kaum zu sehen ist.

Die Bauverwaltung im Landratsamt ist allerdings anderer Ansicht. In einem Schreiben der Kreisbehörde erhielt Hasler als erste, kurze Antwort auf seinen Antrag, „dass die Errichtung eines Solarzauns nicht genehmigungsfähig ist“. Als Begründung hieß es aus Sonthofen, dass sich der Solarzaun im Außenbereich befindet und dort vor allem „privilegierte Bauvorhaben“ wie beispielsweise landwirtschaftliche Gebäude zulässig sind.

Alle anderen Vorhaben seien nur dann erlaubt, „wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden“. Aber genau das tue der Solarzaun. Insbesondere habe die Naturschutzbehörde im Landratsamt „eine Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft sowie des Landschaftsbilds festgestellt“. Schon allein das reiche laut der Kreis-Bauaufsichtsbehörde aus, „die beantragte Baugenehmigung zu versagen“.

Das ist für Hasler unverständlich. Denn wie sich der 55-jährige Maschinenbautechniker informiert hat, dürfte er beispielsweise einen mannshohen abgeschlossenen Sichtschutzzaun rund um sein Grundstück errichten. Dagegen plant Hasler Solar-Module mit einer Höhe von nur 1,50 Metern auf einer Länge von 25 Metern.

Und die Energiewende?

Was der Immenstädter, der als Ausbildungsmeister bei Bosch Azubis und Studierende im Dualen Studium betreut, ebenfalls nicht versteht: „Weshalb werden riesige Solarfelder entlang von Autobahnen genehmigt, aber ich darf nicht einmal einen kleinen Zaun aufstellen.“ Außerdem habe sich der Landkreis Oberallgäu doch der Energiewende verschrieben. In der „Energieallianz Oberallgäu“ verlange der Kreis von den beteiligten Kommunen, dass sie möglichst erneuerbare Energien für ihre Gebäude verwenden.

Und genau das habe Hasler mit seinem Solarzaun vor. Der nutze die Sonnenenergie weit effizienter als eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Denn ein Solarzaun nimmt die Sonnenenergie von zwei Seiten auf und speist damit mehr Strom ein. Auch Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) unterstützt die Idee Haslers. Schließlich gelte es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, „wenn wir die Energiewende schaffen wollen“.