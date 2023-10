Oberallgäuer AfD-Direktkandidat: "Werden jetzt die Früchte ernten"

Uwe Schweizer, der Direktkandidat der AfD im Stimmkreis Lindau/Sonthofen für die Landtagswahl in Bayern freut sich über das gute Abschneiden.

08.10.2023 | Stand: 23:10 Uhr

„Wir haben gute Arbeit gemacht. Wir werden jetzt die Früchte ernten“, sagte der Direktkandidat der AfD, Uwe Schweizer, als unsere Zeitung ihn am Wahlabend gegen 19 Uhr über das Abschneiden seiner Partei in der ersten Hochrechnung unterrichtete. Als sich abzeichnete, dass die AfD vermutlich zweitstärkste Kraft in Bayern wird, meinte Schweizer, dass die Bürger sich an die AfD herantasten würden. „Alle haben sich noch nicht getraut, uns zu wählen“, ergänzte der Immobilienmakler aus Rettenberg (Oberallgäu). Das werde sich ändern, wenn seine Partei ihre Ziele umsetzen könne, ist Schweizer sich sicher. Als wichtigstes Wahlthema der AfD bezeichnete der Direktkandidat den „unkontrollierten Zustrom von Migranten“.

