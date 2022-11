Landwirt findet giftigen Skorpion in seinem Wohnzimmer

Ungewöhnlicher Fund bei einem Landwirt aus Hinang. In seinem Wohnzimmer entdeckte er einen giftigen Skorpion.

04.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Schock für einen Landwirt in Hinang: In seinem Wohnzimmer entdeckte er am Donnerstag einen sehr seltenen und ungebetenen Gast – einen giftigen Skorpion. Sofort informierte der Hausbesitzer den Tierschutzverein Sonthofen, der sich umgehend um das sehr seltene Tier kümmerte. „Es handelte sich tatsächlich um einen echten Skorpion mit einem Giftstachel“, sagt Stephanie Schwarz, Vorsitzende des Vereins.

Um eine schnelle Bestimmung der Gattung zu bekommen, stellte sie einige Anfragen an fachkundige Stellen. „Diese bestätigten uns, dass es sich wohl um ein Weibchen der Gattung „Euscorpius“ handeln würde.“

Skorpion rund vier Zentimeter lang

Das Tier, das mit seinem Stachel rund 4 Zentimeter lang ist, wurde mit einer Zange eingefangen. Auch wenn das sehr seltene Tier, das meist in Österreich und der Schweiz lebt, für den Menschen nicht lebensgefährlich ist, tut ein Stich weh. So können kleine Skorpione mit ihrem Stachel nur an wenigen Stellen die Haut durchdringen, vergleichbar ist Wespen- oder Bienenstich.

Immer wieder werden Skorpione gefunden, im Allgäu sind sie aber sehr selten. „Da Skorpione in unserem Gebiet noch nicht als heimisch gelten, wird dieses Exemplar zur genaueren Bestimmung der Art in die Reptilien Auffangstation nach München gebracht“, sagt Schwarz.

Lesen Sie auch: Unliebsames Urlaubssouvenir - Skorpion taucht in Münchner Wohnung auf und sticht zu

Lesen Sie auch