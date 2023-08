Landwirte haben mit Fleiß und Ausdauer das Ziel erreicht

77 Absolventinnen und Absolventen der Landwirtschaftsschule feiern in Altusried ihren Berufsabschluss. 16 schaffen eine Eins vor dem Komma.

10.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

77 Absolventinnen und Absolventen der Berufsausbildung zum Landwirt freuten sich bei einer Feier in der Freilichtbühne Altusried über ihren erfolgreichen Berufsabschluss. So ist die Ernte in Bayern

Dr. Alois Kling, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten, begrüßte neben den Prüflingen und deren Angehörigen zahlreiche Ehrengäste und Lehrherrn. Der Berater für Bildungsfragen am Kemptener Amt, Günther Rehm, zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Prüfungsjahres 2023.

Simon Tengel mit Traumnote 1,0

Von 84 Teilnehmern erreichten 92 Prozent das angestrebte Ziel, 16 von ihnen mit einem Einser-Notenschnitt. Jahrgangsbester war Simon Tengel aus Rettenberg mit der Traumnote 1,0. Weitere Absolventinnen und Absolventen mit einer Eins vor dem Komma sind: Max Hintner aus Bad Wörishofen, Lorenz Grieser aus Halblech, Matthias Schneider aus Eisenberg (alle 1,39), Daniel Müller aus Burgberg (1,49), Paul Schweinberger aus Haldenwang (1,67), Nadine Wagner aus Haldenwang (1,69), Jeremias Kemming aus Günzburg (1,74) und Johanna Wölfle aus Friesenried (1,82).

Manuel Spaun, Berater für Bildungsfragen am AELF Kaufbeuren, zeichnete die besten Berichtshefte aus. Spaun und Rehm bedankten sich in diesem Zusammenhang auch bei allen, die bereit waren, die praktische Abschlussprüfung auf ihrem Betrieb auszurichten. Die Leiterin der Berufsschule Marktoberdorf, Ulrike Devries, sowie Susanne Lukas in Vertretung des Leiters der Berufsschule III Kempten, zeichneten die besten Berufsabschlüsse aus und überreichten Preise. Dr. Paul Dosch, Leiter des AELF Kaufbeuren, ermunterte die frisch gebackenen Landwirtinnen und Landwirte dazu, Möglichkeiten zur weiteren Qualifikation wie die Landwirtschaftsschulen zu nutzen.

