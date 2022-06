Heuballen statt Siloballen: Neue Mode oder Notwendigkeit?

Gepresstes Viehfutter wie Heu oder Silage braut nicht viel Platz. Warum die Heuproduktion ihre Zeit braucht und die Nachfrage bei Pferdebesitzern groß ist.

29.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Ballen auf den gemähten Wiesen waren bis vor einigen Jahrzehnten im Oberallgäu unbekannt. Heute sind die mit Kunststoff ummantelten Silage- oder Siloballen üblich. An heißen Sommertagen fällt auf: Manch einer lässt sich auch das Heu zu Ballen formen. Neue Mode oder Notwendigkeit? Wir fragten nach beim Amt für Landwirtschaft und beim Kreisobmann der Oberallgäuer Bauern, Alfred Enderle.

"Heuballen sind leicht zu transportieren"

Auf zwei Komponenten macht der Landwirt aus Wertach aufmerksam. „Heuballen sind leicht zu transportieren und Gepresstes kann in jedem Unterstand offen gelagert werden.“ Allerdings müsse das Wetter gut und trocken sein, so, wie in den vergangenen Wochen mit mehreren heißen Tagen. Heuballen, die mit einem Netz umwickelt werden, seien besonders bei Pferdebesitzern gefragt und Pferde gebe es derzeit in Bayern sehr viele. „Laut Agrarbericht sind es etwa 130.000“, sagt Enderle.

Der Kunde wollte Heu in Ballenform

Landwirt Peter Steiger macht auf seinem Grundstück in Waltenhofen solch ein Spezialfutter für Pferde. Das werde recht spät im Jahr zum ersten Mal geschnitten. Für die Pferde sei solch ein „Raufutter“ wichtig. Sein Kunde wollte fürs bessere Transportieren Rundballen.

„Arbeitswirtschaftliche Aspekte“, nennt Julia Sommer Fachfrau vom Amt für Landwirtschaft denn auch als Vorteile der Heuballen. Sie böten zudem eine „kostengünstige, praktische Lagerung und eine einfache Handhabung beim Verladen“. Die Ballen könnten auch gestapelt werden. Es seien keine Investitionen für Heu-Belüftungsanlagen erforderlich.

Gefahr des Heustockbrands, wenn das Heu nicht ganz trocken ist

Wenn Bauern Heu nicht ganz trocken einlagern, dann bestehe die Gefahr der Erhitzung und eines „Heustockbrands“, sagt Landwirt Enderle. Mit Ballen könne die Gefahr minimiert werden, denn die lagerten oftmals im Freien unter einem Unterstand. Zum Wickeln würden in der Regel „Lohnunternehmer aus der Region“ kommen.

Ist das Wetter warm und trocken, sieht man Bauern, die Heuballen verladen. Bild: Silvia Reich-Recla

Auch Enderle baut in seinem Betrieb auf Ballen – aus Heu und aus Silage. Siloballen hätten den Vorteil, „dass in einem Arbeitstag alles fertig sein kann“, vom Mähen bis zum Umwickeln. Gras für Silage kreiselt Enderle nur einmal zum Antrocknen und nimmt es dann noch etwas feucht auf.

„Silage ist Gärfutter“, erläutert Julia Sommer, vom Amt für Landwirtschaft. Das gemähte Gras werde luftdicht in Folien verpackt. „Durch den Prozess der Milchsäuregärung wird es dann haltbar.“ Viele Bauern lagern Siloballen dort, wo sie gewickelt werden: auf der Wiese, meist am Rand. „Wir holen das Futter in der Regel erst ein, wenn wir es brauchen, das ist dann im Winter“, sagt Enderle.

Heu braucht mindestens zwei Tage um wirklich trocken zu sein

Heu müsse im Gegensatz zum Silofutter „vollständig trocken sein, mehrmals gekreiselt werden und braucht mindestens zwei Tage“. Solche Heuballen seien seit einiger Zeit auch im Oberallgäu verbreitet. Nur seien sie weniger sichtbar als die Siloballen, sagt Enderle. Das liege unter anderem daran, „dass sie trocken bleiben müssen, weil sie ja nur von einem Netz umhüllt sind“. Deshalb würden sie nach dem Pressen gleich unter ein Dach gebracht.

Gibt es denn keinen klassischen „Heustock“ mehr, so wie früher? Doch, sagt Enderle. „Aber viele Gebäude wachsen nicht mit der Fläche mit.“ Das bedeute, wenn der Nachbar die Produktion aufgibt, dann übernehme ein anderer Bauer. Der müsse dann mehr Heu oder Silage lagern können. Ballen seien dann praktisch.

