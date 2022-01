Langes Wettkampf-Wochenende beim SC Oberstaufen

„Sparkassen-Talentiade“ und „Geiger-Langlauf-Cup“ locken Nachwuchssportler aus der Region nach Oberstaufen.

Mit einem regelrechten Mammutprogramm in der Disziplin Skilanglauf geht der SC Oberstaufen am 29. und 30. Januar ins Wochenende. Am Samstag messen sich die besten Allgäuer Skilangläufer in der Rennserie um den „ASV Geiger-Langlauf-Cup“ auf der Kalzhofer-Loipe in der Klassischen Technik im Wettkampf. Am Sonntag laufen junge Nachwuchstalente bei der „ASV Sparkassen-Talentiade“ und beim „DSV-Talenttag“ ihre Runden in einem eigens dafür angefertigten Langlaufparcours ganz „ohne Stoppuhr und Zeitmessung“.

Kein Wettkampfdruck für die Sportler

Die nordischen Nachwuchssportveranstaltungen des Allgäuer Skiverbandes (ASV) und des Deutschen Skiverbandes (DSV) haben sich bereits seit vielen Jahren zu einem festen Skisportmagnet für Schüler entwickelt, um einmal ohne Wettkampfdruck ihr Können auf Langlaufskiern unter Beweis zu stellen. Mitmachen können Schulkinder aus der Region, die vor allem Interesse am Skisport und Spaß an der Bewegung im Schnee haben.

Für die jungen Akteure ist ein Parcours mit alpinen Fahrformen sowie einem Geschicklichkeitsparcours mit Schlupftoren, Wellenbahn und kleinen Schanzen aufgebaut. Dank eines umfangreichen Leihmaterials, welches kostenlos zur Verfügung gestellt wird, können Kinder und Jugendliche auch ohne eigene Ausrüstung am Event teilnehmen.

Keine Startgebühr bei der "ASV Sparkassen-Talentiade"

Die Registrierungen finden problemlos direkt vor Ort am Start-/Zielbereich in Nähe des Hotels Evviva und des Schulzentrums Oberstaufen statt. Auch eine Startgebühr entfällt und jedes Kind erhält bei Teilnahme an dem Nachwuchsprojekt eine kleine Überraschung überreicht.

Für den Start am „ASV Geiger-Langlauf-Cup“ fallen jedoch für die Sportler Startgebühren an, die in der Ausschreibung hinterlegt sind. Sämtliche Details zu den Veranstaltungen sind auf der Homepage des SC Oberstaufen unter www.skiclub-oberstaufen.de zu finden. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Die Verantwortlichen des SC Oberstaufen bitten alle Teilnehmer um Einhaltung des ausgearbeiteten Hygienekonzepts mit 2G-Regelung und AHA-Regel sowie der Wettkampfordnung.

