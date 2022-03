„Lasst die Menschen doch ver-rückt sein“: "Don Quijote" erobert Sonthofer Bühne

Die Ritterroman-Parodie „Don Quijote“ kommt in Sonthofen auf die Bühne. Regisseur Kai Frederic Schrickel erklärt, warum der alte Stoff heute noch fasziniert.

Wer kennt sie nicht, die unglaublichen Abenteuer des Don Quijote und seines Dieners Sancho Pansa? Wie der sprichwörtliche „Kampf gegen Windmühlen“. Der Schriftsteller Jakob Nolte schrieb zu dem Klassiker des spanischen Nationaldichters Miguel de Cervantes Saavedra eine Bühnenfassung. Diese diente wiederum als Grundlage für eine Inszenierung am „Neuen Globe Theater Potsdam“. Die Kulturge-meinschaft Oberallgäu zeigt das Stück über den Ritter von der traurigen Gestalt am Dienstag, 15. März, im Haus Oberallgäu in Sonthofen. Mit dem Regisseur Kai Frederic Schrickel sprach Veronika Krull.

Wie hat Jakob Nolte den Klassiker in die Gegenwart geholt?

Kai Frederic Schrickel: Nein, er hat ihn gar nicht in die Gegenwart ge-holt. Es ist ein spanischer Roman, der sich im Kopf des Lesers abspielt, eigentlich auch im Kopf des Don Quijote. Es gibt nur ein paar Anspielungen auf die Gegenwart, einige moderne Bezüge. Die Idee bei der Inszenierung war, diesen Mythos wieder zu erzählen.

Die Unterscheidung von Dichtung und Wahrheit ist so aktuell wie nie. Haben Sie das in Ihrer Inszenierung vertieft?

Schrickel: Also, das sind 1000 Seiten Roman, Nolte hat den Roman auf drei Stunden Spieldauer verkürzt, und ich habe es nochmals verkürzt auf eine Stunde und 40 Minuten. Dadurch entsteht ein Focus: dass die Fantasie einen am Leben erhält. Das ist nicht politisch zu verstehen. Es ist eher so der preußische Leitsatz, jeder solle nach seiner Façon selig werden. Also, es zählt nicht der Blick der anderen, nicht das, was in ihren Augen normal ist. Im zweiten Teil habe ich Don Quijote einen Satz in den Mund gelegt: Wenn man glaubt, dass man glücklich ist, dann ist man glücklich. Dann ist das seine Realität. Die Quintessenz ist eigent-lich: Lasst die Leute doch ver-rückt sein.

Die beiden Figuren sind schon sehr komisch. Wie sehr treiben Sie die Komik auf die Spitze?

Schrickel: Es ist eine neue Übersetzung von Susanne Lange, und die ist ganz nah am Original. Insofern musste ich nichts auf die Spitze treiben. Ich habe stattdessen mich gefragt, was war der große Erfolg im Jahr 1605, dass alle Leute den Roman toll fanden. Der Don Quijote kriegt ja dauernd eins auf die Nuss. In der Sekundärliteratur heißt es dazu: Das ist nicht komisch, wenn er ständig scheitert. Aber es ist diese Konstellation des Komiker-Duos, die zwei Figuren sind einfach unheimlich komisch. Das funktioniert, ohne dass ich viel dazu tun musste, es sind einfach großartige Schauspieler. Ich finde es toll, wenn einen ein Text, der über 400 Jahre alt ist, so fasziniert.

Wie kann man den zweiten Teil verstehen? Als Spiegelung?

Schrickel: Cervantes brauchte Geld, deshalb hat er den zweiten Teil geschrieben. Es ist eine Fortsetzung. Aber es gab ein Plagiat, es ist ihm einer zuvorgekommen. Das hat Cervantes dann geschickt gelöst: Im zweiten Teil reden Don Quijote und Sancho Pansa darüber, dass es ein Buch über sie gibt. Und in diesem Buch wird auch das Plagiat erwähnt. Cervantes wird als der große Zauberer gesehen, der das erzählt.

Wie sieht die musikalische Gestaltung aus?

Schrickel: Ich fand die Kämpfe wichtig, in denen sich Don Quijote aufreibt, und habe mir gedacht, diese Kämpfe wie etwa der Kampf gegen die Windmühlen müssen stattfinden. In der Vorlage finden sie im Off statt, Don Quijote geht in den Kampf und kommt zerbeult wieder hervor. Ich habe gesagt: Das möchte ich erleben, wie jemand an seine Grenzen geht. Aber wie mache ich das mit zwei Personen? Wir lassen Schattenkämpfe stattfinden, dazu wurde eigens eine Choreografie geschrieben. Währen der Proben hat dann Rüdiger Krause die Musik dazu komponiert. Das war für mich die Möglichkeit, diese Kämpfe stattfinden zu lassen. Die Musik ist richtig klassische spanische Gitarre, aber neu komponiert. Krause ist eigentlich Jazzgitarrist. Und wir haben ein Bühnenbild, als wäre es aus dem Roman gepurzelt.

Der Theaterabend: „Don Quijote“ oder „Der Ritter von der traurigen Gestalt“ wird am Dienstag, 15. März, um 20 Uhr im Haus Oberallgäu in Sonthofen aufgeführt. Karten für das Gastspiel des Neuen Globe Theaters aus Potsdam gibt’s im Eberl-Medienshop in Immenstadt, Telefon 08323/802-150, bei der Tourist-Information Sonthofen oder ab 19 Uhr an der Abendkasse. Anmeldung erforderlich unter Telefon 08323/9892691 oder per E-Mail unter karten100@web.de

