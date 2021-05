"Laufen für die, die nicht laufen können" - Sonthofer Handballer zeigen Herz

Die Handballer des TSV Sonthofen schwitzen beim „Wings for Life-Run“ und planen für 2022 schon die nächste Benefiz-Aktion.

24.05.2021 | Stand: 05:55 Uhr

Normalerweise würden sich die Sonthofer Handballer seit wenigen Wochen in der wohlverdienten Sommerpause befinden. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bezirksoberliga-Mannschaft des TSV aber seit fast sieben Monaten kein Spiel mehr absolviert. Deshalb hat sich das Team von Trainer Sven Heldt einer neuen Herausforderung gestellt. Am 9. Mai, dem Tag des globalen „Wings for Life-Runs“, nahmen zahlreiche Spieler der Herren sowie einige Jugendspielerinnen an dem weltweit ausgetragenen Benefizlauf teil. Bei dem seit 2014 jährlich stattfindenden Event werden Spenden für die Rückenmarksforschung gesammelt.

Die diesjährige achte Auflage knackte dabei einige Rekorde: Über 184 000 Athletinnen und Athleten aus 195 Ländern versuchten, solange wie möglich vor dem virtuellen „Catcher-Car“ zu bleiben und erliefen dabei über 4,1 Millionen Euro für die Forschung. Gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen bietet der Spendenlauf ein tolles Konzept. Auf der ganzen Welt starten die Menschen gleichzeitig. Dabei kann man Strecke und Lauftempo individuell wählen und ist nicht an eine festgelegte Distanz oder an einen Ort gebunden. „Die Veranstaltung war eine coole Alternative, weil in Sachen Handball zurzeit nichts geht“, erzählt Sonthofens Rückraum-Spieler Laurenz Lakotta.

Sonthofer Mannschaft absolviert 120 Kilometer

Die elf Läuferinnen und Läufer der Sonthofer Handballabteilung kamen auf 120 Kilometer. Dabei liefen die Oberallgäuer Sportler unter Beachtung der Abstandsregeln auf einem Rundkurs am Illerdamm. Am Ende waren es zwar etwas weniger Kilometer als man sich vorgenommen hatte, zufrieden ist Lakotta mit der erreichten Distanz aber dennoch: „Um 13 Uhr ging es los. Es herrschte eine Bullenhitze. Von Anfang an war jeder Schritt anstrengender als sonst. Großen Spaß gemacht hat es trotzdem.“ Dabei stand das Sportliche ohnehin an zweiter Stelle. Denn das Hauptaugenmerk lag auf einer möglichst hohen Spendensumme für die Stiftung „Wings for Life“. Des Weiteren soll der Lauf auf die Einschränkungen querschnittsgelähmter Menschen im Alltag aufmerksam machen.

„Jeder Teilnehmer spendet 20 Euro Startgebühr, die zu hundert Prozent in die Forschung fließen“, erklärt der ehemalige Handball-Abteilungsleiter. Zudem kann man seine Spende auch beliebig erhöhen. So kamen 2021 weltweit mehr als besagte vier Millionen Euro zusammen – ein großer Erfolg, findet Lakotta: „Die Organisation war wirklich gut. Schon eine halbe Stunde vor dem Start begann in der dazugehörigen App eine Pre-Show mit interessanten Interviews, man wurde anschließend super angeleitet. Ich denke, im kommenden Jahr werden wir wieder mitmachen.“

Warten auf die Rückkehr zum Teamsport

Dann vielleicht sogar bei einem der sogenannten „Flagship-Läufe“, die schon 2020 und auch heuer aufgrund der Pandemie ausfallen mussten. „Wir würden 2022 gerne in München an den Start gehen. Mit tausenden anderen Sportlern ist es noch cooler, als in kleinen Gruppen zu joggen“, sagt der Handballer.

In der Zwischenzeit warten die Sonthofer darauf, dass sie wieder ihren angestammten Sport trainieren dürfen. Die Online-Trainings hat das Team zwischenzeitlich ausgesetzt, auch wenn an Spielbetrieb und Einheiten in der Halle vorerst noch nicht zu denken ist. Immerhin ist das Training im Freien neuerdings mit bis zu 25 Personen möglich. „Wir hoffen, dass wir dann auch demnächst in der Gruppe, an der frischen Luft trainieren können“, sagt Lakotta. „Ansonsten werden wir uns auch hier wieder Alternativen überlegen.“