Wegen Wasserverlust: Leitungen werden per Funk überwacht

Blaichach braucht eine neue Technik. Wasserverlust ist gesunken. Warum die meisten Schäden an Hausanschluss-Leitungen auftreten.

13.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Seit Jahren schon hat Blaichach ein Problem mit dem Trinkwasser, das im Gunzesrieder Tal gewonnen wird und die Gemeinde versorgt. Dabei geht es in erster Linie um den Wasserverlust. Der lag 2008 noch bei 40 Prozent, jetzt nach ersten Maßnahmen, nur noch bei ungefähr 25 Prozent. Das sagte Wassermeister Martin Wilhelm in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort wurde unter anderem beschlossen, die Funktechnik für 75.000 Euro zu erneuern. Mit dieser Technik werden Wasserdaten an die Leitzentrale im Bauhof übermittelt.

Funktechnik ist bereits 17 Jahre alt

Eine Erneuerung ist nötig, weil die bisherige Funktechnik 17 Jahre alt sei und nicht mehr einwandfrei funktioniere, sagte der Wassermeister. „In den letzten Wochen fanden vermehrte Ausfälle statt, sodass über den Leitrechner nicht mehr auf die Daten zugegriffen werden konnte.“ Die Rufbereitschaft habe deshalb öfter am Wochenende ausrücken müssen. Reparieren sei keine Lösung, denn „leider sind keine Ersatzteile mehr lieferbar“, sagte Wilhelm.

76 Kilometer langes Leitungsnetz

Die Funkübermittlung sei auch wichtig, um Lecks zu erkennen. Das Leitungsnetz in Blaichach ist laut Wilhelm 76 Kilometer lang, davon seien 55 Kilometer sogenannte Hauptleitungen. Die Lecksuche und -beseitigung sei oft nicht einfach, brauche Zeit. Wilhelm sagte auch: „Über 80 Prozent der Schäden sind an Hausanschlussleitungen.“ Das liege daran, dass dort „überwiegend PU-Kunststoff-Rohre verbaut sind“. Und die seien oft älter als 50 Jahre. Der Kunststoff werde aber mit der Zeit „porös“. Auf eigenem Grund müssten dann die Hauseigentümer den Arbeiten zustimmen – und sie bezahlen. Bei Schäden komme die Versicherung auf. Von 35 Rohrbrüchen im Jahr 2022 sprach Wilhelm. „Meistens waren es Hausanschlussleitungen.“ Seit 2019 führe Blaichach ein „Rohrbruchkataster“. Seit 2022 gebe es auch eine gezielte Verlustüberwachung durch Ultraschallmessung in einem Schacht.

Ansaugstellen im Bereich von Wasserläufen

Mit allen Feuerwehr-Kommandanten im Gemeindegebiet sei auch der Löschwasserbedarf bestimmt worden. Dabei ging es darum, auszuloten, welche Menge geliefert werden könnte, ohne die Trinkwasserversorgung zu gefährden. Auch von „Ansaugstellen im Bereich von Wasserläufen“ war die Rede.

Mit zwei Wasserleitungen sei der Ortsteil Altmummen angebunden an die gemeindliche Versorgung. Eine davon führt auf 380 Metern von der Hornstraße zum Haus Tanne über eine Wiese. Dort sei ein Wasserrohrbruch entdeckt worden. Dieser sei jedoch über sieben Meter unter der Oberfläche, da dort bis 2016 eine Erdaushubdeponie betrieben wurde. Das Leck müsse wegen des hohen Wasserverlusts dringend repariert werden. Auf die Gemeinde kommen dabei Kosten in Höhe von 50.000 Euro zu, sagte Bürgermeister Christof Endreß. Der Gemeinderat stimmte zu.

Woher das Trinkwasser kommt

In Blaichach stammt das Trinkwasser größtenteils aus einer Quelle in Gunzesried/Säge. Der Rest kommt von der Fernwasserversorgung Oberes Allgäu. Im Gemeindegebiet verteilen fünf Hochbehälter das Trinkwasser (in Klammern die speicherbare Wassermenge):

Blaichach (450 Kubikmeter)

Seifriedsberg (500 Kubikmeter)

Kapf (300 Kubikmeter)