Leiden und Lichtblicke: Dieser Blaichacher meisterte den Zugspitz-Ultra über 108 km

Der Blaichacher Sven Mehrer erlebt die Tortur beim Zugspitz-Ultra-Trail mit Höhepunkten und Abgründen. Unterwegs findet er eine wichtige Weggefährtin.

24.07.2022 | Stand: 20:10 Uhr

Schmerz und Stolz, Frust und Freude – und die ständige Frage: „Was mache ich hier überhaupt?“ Etappen einer über 20-stündigen Tortur, die Sven Mehrer jüngst durchlebt hat. Der 46-jährige Ausdauersportler aus Blaichach absolvierte das erste Mal in seiner Karriere den knüppelharten Zugspitz-Ultra-Trail. Und: Er kam durch.

„Es ist ein außergewöhnliches Rennen und ein cooles Event. Aber das Besondere für mich ist, dass ich so eine Strecke überhaupt meistern kann“, sagt Mehrer. Denn diese hat es in sich– 108 Kilometer, 5100 Höhenmeter, 70 Prozent Trail-Anteil, neun Berggipfel: Der Ultra-Trail ist die Königsdisziplin des Zugspitz-Events, das heuer sein zehnjähriges Bestehen feierte. Das Mammut-Ereignis lockte 3750 Läuferinnen und Läufer aus 56 Nationen.

Sven Mehrer: "Es gibt so viele Dinge, die passieren können"

Sven Mehrers Zahlen dagegen „spielen überhaupt keine Rolle“, sagt der 46-Jährige. 20:48:48 Stunden benötigte der Ausdauersportler für den Höllenritt, der im Uhrzeigersinn von Garmisch aus um die Zugspitze führt. Damit belegte er Rang 167 unter 366 Männern auf dem längsten Kurs des Events – wohlgemerkt unter denjenigen, die das Ziel in Garmisch erreicht haben. „Es ist nie selbstverständlich, dass man hier durchkommt, auch wenn man Vergleichbares geschafft hat“, sagt Mehrer. „Es gibt so viele Dinge, die in dieser langen Zeit passieren können.“ Und ihm ist nicht allzu viel erspart geblieben.

Der gebürtige Kemptener, der erst vor elf Jahren mit dem Laufen begonnen hat, hat durchaus schon Erfahrungen in der höchsten Kategorie des Ausdauersports: erster Marathon 2014 beim Allgäu-Panorama-Marathon, erster Ultra 2015 ebenfalls beim APM. Es folgten 12-Stunden-Läufe, der „Chiemgauer 100-km-Lauf“ und der Trans-Alpine. „2017 habe ich mir in den Kopf gesetzt, den Zugspitz-Ultra anzugreifen“, sagt Mehrer. Nach der Pandemie-Pause machte der Blaichacher Nägel mit Köpfen und wagte sich an den Mythos.

16 Wochen intensive Vorbereitung auf den Zugspitz-Ultra

Im März begann er mit einem Trainingsplan nach einem Ultra-Ratgeber-Buch, 16 Wochen im Wechsel von Intervall-Training, Ruhephasen und langen Einheiten. Selbst eine Corona-Infektion im Frühjahr warf Mehrer nicht aus der Bahn – beim Ultra in Innsbruck Anfang Mai war der Oberallgäuer schon wieder in Form. Drei Wochen vor dem Zugspitz-Event stand die Belastungsspitze an, ehe der 46-Jährige das Pensum drosselte, um am Tag X aus dem Vollen schöpfen zu können.

Lesen Sie auch

"Ein einziges, riesiges Abenteuer" - Allgäuer Duo meistert einen der härtesten Ultra-Trails der Welt Jungfrau-Aletsch Trail

Und doch ereilte ihn am großen Tag eine unheimliche Nervosität ob der Grenzerfahrungen, die eine derartig kolossale Herausforderung mitbringt. „Es war ein Wechselbad der Emotionen zwischen Vorfreude, Angst und immer wieder der Frage: „Was mache ich hier überhaupt?“, erinnert sich Mehrer. „Glücklicherweise verschwindet viel davon, sobald man sich im Rennen konzentriert.“

Das gelang ihm gut. Im ersten Anstieg auf 1715 Meter zur Hochalm habe er gemütliches Tempo gewählt, „damit es sich möglich lange nicht hart anfühlt“, sagt Mehrer. „Es hat richtig Spaß gemacht, auch der Downhill-Abschnitt danach. Das war der schönste Moment.“

Mitstreiterin aus Garmisch wird zur Schlüsselfigur

Früh auf der Strecke machte er die Bekanntschaft mit einer Mitläuferin aus Garmisch, die im Verlauf des 20-Stunden-Abenteuers eine Schlüsselrolle spielen sollte: Katja von der Burg. „Wir haben uns irgendwie gefunden und es hat vom Tempo her gepasst“, sagt Mehrer. „Wir sind eine Weile miteinander gelaufen, haben uns verloren, wiedergefunden. Es waren über sechs lange Phasen, die wir gemeinsam absolviert haben.“ Und die Weggefährtin sollte noch zum treibenden Motor werden.

Auf dem Weg zum höchsten Punkt des Ultras, auf dem Wannigsattel bei 2182 Metern, spürte Mehrer, dass es zäh wurde. Nach der fünften Verpflegungsstation wenige Kilometer vor dem Gipfel begann die schwerste Phase. „Wir waren bald auf der Höhe, es wurde aber nie flacher und ich hatte echt zu kämpfen“, sagt Mehrer. Nach dem Gipfel – kurz vor der sechsten Station – kamen noch Kreislauf- und Magenprobleme dazu, die dem Blaichacher den Rest gaben. „Das hat mich zermürbt. Es kommt der Moment, an dem Du die Grenze erkennst. Ich musste mich zehn Minuten setzen und habe sehr gelitten“, sagt Mehrer.

Dann kam Katja von der Burg. „Sie hat gesagt, ich soll um jeden Preis weitermachen. Sie hat mich angetrieben“, sagt Mehrer. „Also bin ich langsam losgegangen, dann gelaufen und habe gesehen, dass es wieder klappt. Das war der Knackpunkt.“ Ab diesem Schlüsselmoment standen „nur“ noch 40 Kilometer, recht kupiert, an: „Ab da war aufgeben sowieso keine Option mehr“, sagt Mehrer.

Der 46-Jährige und seine Mitstreiterin aus Garmisch wichen einander nicht mehr von der Seite, wechselten sich als „Lokomotive“ ab, liefen bis ins Ziel nach Garmisch und dort zeitgleich über die Ziellinie. „Es war ein gegenseitiges Aufbauen für uns beide. Aber ohne sie hätte ich sicher 30 Minuten länger gebraucht“, sagt Mehrer. „Im Ziel war ich happy. Ich hatte echt schwere Beine, so etwas schüttelst Du nicht einfach ab.“ Also nahm sich der Oberallgäuer die erste Woche nach dem Mammut-Rennen frei und versuchte nach drei Tagen Laufpause „wieder Bewegung in die Beine zu bekommen“, sagt Mehrer. „Ende Juli steigt ja schon der Walser Ultra, der steht schon lange wieder auf meiner Liste.“