Leistungsexplosion in Lindau: Der Aufschwung der TG Grünten

Die Leichtathleten der TG Grünten räumen bei der "Allgäuer" 16 Titel ab. Hannes Nusch wächst über sich hinaus, Djamila Jürgens beweist Durchhaltevermögen.

21.07.2022 | Stand: 05:05 Uhr

Untermaiselstein/Kranzegg Sie haben im Glutofen bestanden. Die Allgäuer Meisterschaft der Leichtathleten in Lindau wurde zur wahren Hitzeschlacht – doch die elf Athleten der TG Grünten haben beachtliche 16 Meistertitel abgeräumt. Zudem sammelte das Team neun Silber- und fünf Bronzemedaillen. Dabei erreichten alle elf Sportler persönliche Bestleistungen.

Den Auftakt machten die 3000 Meter bei relativ moderaten Temperaturen. Mit noch frischen Beinen überzeugte Paul Huber in 10:02 Minuten (persönliche Bestleistung, PB) mit dem Titel bei den Männern. Luca Pulfer (Gold) und Lukas Altenried (beide U20) holten einen Doppelsieg.

Zeitgleich startete Jeroen Jürgens (U18) im Kugelstoßen und sicherte sich mit 10,15 Metern (PB) den Titel. Auch im Dreisprung konnte er sich steigern und sprang erstmals mit 12,09 Metern (PB) über die Zwölf-Meter-Marke. Silber im Dreisprung ging an seinen Justus Lindemann, der mit 11,03 seine Bestleistung einstellte.

Bei fünf Disziplinen am Start

Bei aufkommender Hitze blieb den TGG-Athleten wenig Zeit, Schatten aufzusuchen: Immerhin waren manche von ihnen in fünf Einzel-Disziplinen gemeldet. Den Titel gab es für Djamila Jürgens beim Kugelstoßen (8,50), für Ben Geisser (M13) im Speerwurf (25,79, PB) und Bronze für Pia Ludewig (W14) im Weitsprung (4,16 m, PB).

Im Hochsprung zeigten die U20-Athleten Hannes Nusch und Luca Pulfer solide Leistungen, wobei der Sieg mit deutlichem Vorsprung auf Luca Pulfer (PB, 1,55m) an Nusch (1,71 m) ging. Pulfer, eigentlich Laufspezialist, versuchte sich erstmals seit 2019 am Hochsprung und war deshalb zufrieden.

Einen Glanzpunkt setzte Paul Huber bei den Männern. Mit noch müden Beinen von den 3000 Metern ging er ohne Erwartungen an den Start. Doch er steigerte sich zunehmend bis auf eine persönliche Bestleistung von 1,80 Meter, wodurch er seinen Clubrekord des TSV Untermaiselstein toppte und gleichzeitig Allgäuer Meister wurde. Über 110 Meter Hürden (U20) holte sich Nusch nach dem Springen auch gleich das nächste Gold.

Hindelang mit tollem Debüt

In der U14 ging es in der Mittagshitze weiter. Im 75-m-Sprint gewann Ben Geisser mit 11,33 s Bronze (PB). Clara Hindelang startete nach nur wenigen Wochen Training mit dem Gerät erstmals in einen Kugelstoßwettbewerb. Aufgeregt, aber konzentriert meisterte sie ihre Premiere und wurde mit 6,41 Metern und Silber belohnt. Ebenfalls Silber holte im Ballwurf Ben Geisser mit 40,50 Metern (PB), Hanna und Clara Hindelang wurden Fünfte und Sechste.

Parallel dazu kämpften die Läufer bei den schwülwarmen Temperaturen und den vielen Einsätzen in taktisch klugen Rennen um die Ehre. So hieß es über 800 Meter, die Positionen klug zu verwalten und das Rennen im Zielsprint für sich zu entscheiden. Die Taktik sollte aufgehen: Ben Geisser (M13), Justus Lindemann (MJU18), Luca Pulfer (MJU20) und Paul Huber sind neue Allgäuer Meister. Silber holte Lukas Altenried (MJU20).

Auch Djamila Jürgens zeigte Durchhaltevermögen und ging trotz schwerer Beine in zwei Laufdisziplinen an den Start. War sie vor wenigen Tagen noch beim Gebirgsmarsch der Bundeswehr im Einsatz und tags zuvor bei der „Deutschen“ im Gehen als Sechste erfolgreich, kämpfte sie sich in der U20 über 200 und 400 Meter jeweils zu Gold. Den Titel (400 m) holte auch Luca Pulfer in der U20.

Abschließend gab es für die Talentschmiede Silber durch Hannes Nusch im Speerwurf mit 29,95 Meter (PB) und Bronze für Luca Pulfer über 100 m, Clara Hindelang im Weitsprung (4,20) und Pia Ludewig im Hochsprung (1,35). (nus)