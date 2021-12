Lesestoff in Büchereien auch ohne 2G

In Oberallgäuer Büchereien sinken die Besucherzahlen seit Corona merklich. Dabei gibt es fast überall die Möglichkeit, Literatur vorzubestellen und abzuholen.

02.12.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die kalte Jahreszeit ist Hochsaison für Bücherfreunde – in Pandemiezeiten gilt das erst recht. Den Stoff dafür bieten zahlreiche Bibliotheken in der Region. Doch seit Corona leihen wesentlich weniger Menschen Bücher aus, hat man in der Immenstädter Stadtbücherei festgestellt.

Rund 30 Prozent weniger Ausleihen verzeichne man in der Bibliothek in Immenstadt – und das schon seit dem ersten Lockdown, berichtet Mitarbeiterin Gabriele Rothmayr. Durch die aktuelle 2G-Regel (geimpft oder genesen) in Büchereien würden sich noch weniger Leute als zuvor ein Buch ausleihen.

Dabei sei das auch ohne 2G-Nachweis möglich. Wer anruft oder eine E-Mail schreibt, könne Literatur bestellen und an der Tür abholen, erklärt Rothmayr. Zehn bis 20 Menschen nutzten dieses Angebot – vom Kind bis zur Rentnerin, schildert sie. Wie viele Menschen die Bücherei betreten dürfen, sei über Korbe geregelt, die jeder mitnehmen müsse. „Meist ist der Andrang nicht so groß“, sagt die Bücherei-Angestellte.

Ärger Ende September

Auch in Sonthofen gehen die Besucherzahlen zurück, hat Büchereileiterin Susanne Kolbinger festgestellt. Aktuelle Zahlen über das Ausleihverhalten liegen ihr nicht vor. Kolbinger ist aber zuversichtlich. „Wir haben es uns schlimmer vorgestellt“, sagt sie. Groß sei der Ärger der Besucher vor allem Ende September gewesen, als damals die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) eingeführt wurde. Jetzt gilt 2G, es gebe darüber aber kaum mehr Diskussionen. Zu schaffen mache ihr allerdings das Tempo, mit dem Änderungen verkündet werden. „Man kann gerade noch ein Plakat schreiben“, sagt sie. Am nächsten Tag würden die Regeln dann schon gelten.

Leihbücher gibt es in Sonthofen laut Kolbinger aber auch ohne 2G-Nachweis. Wie in Immenstadt könne man die Ware per Telefon oder E-Mail vorbestellen. Die Nutzer würden dann klingeln oder einen zu einem abgemachten Termin vor die Bücherei kommen und ihren Lesestoff entgegennehmen. Das werde vielleicht von sechs Menschen pro Woche angenommen, schildert die Büchereileiterin. „Viele Leute schicken auch einfach ihre Kinder unter zwölf Jahren rein“, ergänzt sie. Es gebe auch Ältere, die die Bücherei aus Sorge vor Ansteckung meiden. „Denen bringen wir die Bücher vorbei“, sagt Kolbinger und ergänzt: „Trotzdem gibt es einige Stammleser, die wir vermissen.“

Lesen Sie auch

Literatur Fantasiereisen ohne Infektionsrisiko: Wie Büchereien im Oberallgäu 2G durchsetzen

Mit Beginn der Pandemie ist in Sonthofen laut der Büchereileiterin aber auch die Onleihe – das Nutzen digitalen Lesestoffes – stark gestiegen. Sogar Filme könnten die Kunden der Sonthofer Bibliothek seit Mitte dieses Jahres über den deutschen Anbieter „Filmfriend“ kostenlos streamen. „Da sind tolle Filme dabei“, betont Kolbinger.

Mitarbeiter werden "angeraunzt"

Die Bücherei in Oy hat bereits aus eigener Entscheidung 2G eingeführt, sagt Leiterin Claudia Probst. Weniger Schutz für die Ehrenamtlichen „seh’ ich nicht ein“, sagt sie. Den Impfstatus zu kontrollieren, sei dennoch manchmal ein „ungutes Gefühl“. „Man muss sich viel gefallen lassen.“ Mitunter würden Mitarbeitende „angeraunzt“, sagt sie. Ein Plakat an der Tür weist auf die Regel hin: „Man sollte meinen, wer in die Bücherei geht, kann lesen – manche aber scheinbar nicht.“ Insgesamt seien die Besucher aber vernünftig. Aktuell sei die Frequenz sehr gut, sagt Probst. Sämtliche Medien, die zurückgegeben werden, lagern 48 Stunden, bevor sie wieder ins Regal gestellt werden. „Wir wissen nicht, wer diese Bücher durchgeblättert hat“, erklärt Probst.

Auch in Dietmannsried und Altusried können Leser bestellte Literatur abholen oder zurückgeben, berichten die Leiterinnen. Mathilde Schulze, Leiterin der Bücherei in Martinszell, hat festgestellt, dass etwa zwei Drittel der Leser nicht geimpft sind. Dabei handele es sich fast nur um junge Frauen mit Kindern. „Das entsetzt mich.“ Zwar ist die Bücherei bis 9. Januar geschlossen, weil kürzlich eingebrochen und einiges beschädigt wurde. Schulz hofft, dass sich die Lage bis zur Wiedereröffnung im Januar beruhigt.

Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu: