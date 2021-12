Liebesglück bei Nadine Rieder: Allgäuer Rad-Star gibt Verlobung bekannt

Schmerz und Hoffnung, Drama und Erfüllung: Nadine Rieder blickt 2021 auf eine emotionale Achterbahnfahrt zurück. Die Sonthoferin lüftet ein süßes Geheimnis.

10.12.2021 | Stand: 18:33 Uhr

Ihr 2021 rechtfertigt alles andere – nur keinen Jahresbericht. Ernüchternd bis hoffnungsvoll, schmerzlich bis motivierend, frustrierend bis erfüllend: 2021 ist die nächste dramatische Episode in Nadine Rieders Karriere – mit einem fast kitschig schönen Happy End. Vom Ausgangspunkt der besten Vorbereitung aller Zeiten über den Tiefpunkt der bedrückendsten Verletzungspause bis zum furiosen Comeback mit Top-Weltcup-Rängen und einer deutschen Meisterschaft war für die Sonthoferin in diesem Jahr alles dabei. „Es klingt verrückt, aber langweilig gibt’s bei mir nicht mehr“, sagt die 32-Jährige. „Aber unter dem Strich steht: Das ist sicher das beste Jahr, das ich hatte.“ Das verwundert.

Nadine Rieder: Lange Zwangspause im Frühsommer

Denn allzu tief schien das Loch, in das die Sonthoferin zwischenzeitlich gefallen war – aus dem sich die siebenfache deutsche Mountainbike-Meisterin aber dank neugesetzter Prinzipien selbst befreite. Nach ihrem Wechsel zum Profi-Team von „Ghost Factory Racing“ sah sich Rieder so gut vorbereitet wie nie zuvor in ihrer Laufbahn. So professionell wie nie, so strukturiert wie nie, war so zuversichtlich wie nie. Doch noch vor dem Auftakt in die Weltcup-Saison schienen alle Träume dahin. Beim Training auf ihrer Lieblingsstrecke am Bildstöckle rutschte Rieder am Ostersonntag weg und landete mit dem Körpergewicht auf dem Sprunggelenk.

Nach einem doppelten Außenbandanriss, einem Bruch der Talusschulter im oberen Sprunggelenk und etlichen Mikrofrakturen im Innensprunggelenk folgten eine Operation, das Aus für die Olympischen Spiele, die längste Pause ihrer Karriere mit einer zweimonatigen Komplettauszeit – und die wichtigste Erkenntnis ihres Lebens. „Ich habe früh erkannt, dass sich diese Pause nicht schlecht angefühlt hat. Es gibt immer Dinge im Leben, die aus einem gewissen Grund passieren und die für etwas gut sind – wann auch immer man den Sinn erkennt“, sagt Rieder. „Ich habe gelernt, dass es auch mal eine Spur weniger sein kann. Es muss nicht immer noch mehr, noch gewaltiger, noch erzwungener sein. Das hatte ich vorher nie so gesehen.“

Einmal mehr schien die hochdekorierte Vorzeige-Mountainbikerin gestärkt aus einer Krise zu wachsen.

Starkes Sportliches Comeback

Die sportliche Auferstehung ist offenkundig und knapp erzählt: Nach ihrem Comeback fuhr Rieder bei der WM-Generalprobe, dem Swiss-Cup in Basel, als beste Deutsche auf Rang zwölf. Bei der WM in Val di Sole stabilisierte sie sich weiter mit den Rängen 24. und 17. und legte mit dem achten Rang in Snowshoe in den USA eindrucksvoll das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere nach. Fast schon im Vorbeigehen gelang der Ausnahme-Athletin beim Hegau-Bike-Marathon in Singen die erfolgreiche Titelverteidigung bei der deutschen Meisterschaft – Rieders siebter Titel insgesamt.

Dass die 32-Jährige zum Jahresabschluss „quasi aus dem Stand und ohne einen Extra-Tag auf dem Rad“ Ende Oktober vier hochklassige UCI-Rennen innerhalb von zehn Tagen gewann, verdeutlicht einen Wandel, den Rieder selbst so beschreibt: „Ich habe erkannt, wie privilegiert ich bin, dass ich machen kann, was mir so große Freude bereitet. Mit Disziplin, aber nicht mehr mit Zwang und Stress“, sagt die zehnfache Medaillengewinnerin bei deutschen Meisterschaften. „Die Verletzung hat mir gezeigt, dass man kann und nicht alles nach Regeln auf dem Papier klären muss. Sobald das Gefühl gut ist, sind andere Dinge nicht mehr so ausschlaggebend.“

Neue Liebe für Nadine Rieder

Das Happy End für Rieder zeichnet sich allerdings im privaten Bereich ab – der für den sportlichen Erfolg ihr neues Fundament bilden soll: Seit Herbst ist die 32-Jährige mit dem Engländer Nick Perks verlobt. Der 38-Jährige ist Performance Coach und übernimmt aktuell auf der Tour für ein konkurrierendes Mountainbike-Team die Rundum-Trainingsgestaltung, was Ernährung und Athletenbetreuung betrifft. Perks und Rieder kennen sich seit 2019, sind seit diesem Jahr ein Paar – und seit Herbst verlobt. „Es ist wunderschön, weil ich mit Nick jemanden gefunden habe, der mich nicht nur unterstützt, sondern der auch das lebt und liebt, was mein Leben ausmacht“, schwärmt die 32-Jährige. „Ich muss nichts an meinem Alltag umstellen. Ich mache alles, was mir vorher schon Spaß gemacht hat – und kann es eben jetzt mit Nick teilen. Das erfüllt mich.“

Sport, Oberallgäu, Mountainbike Nadine Rieder, Sonthofen, Ghost Factory Team, mit Partner und Verlobtem Nick Perks Bild: Perks

Und so scheint die ehrgeizige Athletin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere einen weiteren Schlüssel auf dem Weg zum großen Traum gefunden zu haben: Olympia. Denn ein Start unter den fünf Ringen, daraus macht Nadine Rieder kein Geheimnis, bleibt ihr großer Antrieb. „Ich will 2024 in Paris dabei sein. Das ist mein großes Ziel – auch wenn ich gelernt habe, anders dafür zu arbeiten“, sagt Rieder. Schon im Januar geht es zum Grundlagentraining für zwei Wochen nach Mallorca. Immerhin stehen 2022 neun Weltcups (mit Auftakt in Brasilien) und die EM in München als Highlight auf dem Programm. „An ein Karriereende denke ich nicht eine Sekunde. Ich habe erst jetzt erkannt, was drin ist, wenn ich die Wettkämpfe genießen kann“, sagt Nadine Rieder. „Das ist Teil der neuen Gelassenheit, bei der mir auch mein Bruder viel geholfen hat. Ich habe diese Dinge immer verstanden, aber nun fühle ich sie endlich auch. Es scheint sich alles zu fügen.“