Liedermacher Josef Hien stellt in Sonthofen politische Ungerechtigkeiten an den Pranger

Der Auftritt von Liedermacher Josef Hien wird in Sonthofen für Freunde der fein gespitzten Feder und der geistvollen Unterhaltung zum Genuss.

16.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Konstruktiv gemeinte Kritik am Arbeitgeber samt folgendem Rechtsstreit, eine geschenkte Gitarre. Glückliche Fügung für Josef Hien, Ouvertüre zur Künstlerkarriere. Die „Wirkung“ des ersten Songs weckt sein Talent für Text. Konstantin Wecker erkennt es, wie seine besondere Stimme, fördert ihn. Bald wird der Münchner als „echte Entdeckung“ taxiert, in die „große Tradition der Liedermacherkunst, mit allem, was dazugehört,“ gehoben. Zu Recht wie sein Gastspiel in der Sonthofer Kultur-Werkstatt beweist.

Pure Poesie, subtile Parabeln

Seine Singstimme erinnert, bar Bemühung um Imitation, mal an Wecker, dann an Reinhard Mey, dem er mit „Mein Respekt, Herr Mey“ achtungsvoll die Reverenz erweist. Hiens Texte stehen den Inhalten der berühmten Kollegen kaum nach: Pure Poesie, subtile Parabeln, bild-schöne Ausdrucksformen, Inhaltstiefe. Wenn er „aus den kleinsten Anlässen“ Lieder formt, persönliche Begegnungen zum Thema macht, Missgeschicke aufs Korn nimmt, politische Ungerechtigkeit an den Pranger stellt, der Songwriter hat eine Botschaft. Anregend, aufrüttelnd, amüsant.

"Lied für die Liebe"

Die Sujets sind weit gefächert: Vom „Lied für die Liebe“ bis zur klaren Position gegen Rechtspopulisten. Deren Partei entblößt er in die Lächerlichkeit, kontert extremes Gedankengut mit Deutlichkeit, die zum Bann seines Titels „Vergiss es“ aus dem sozialen Netzwerk „Facebook“ geführt hat. Dabei bleibt der Liedermacher in jeder Beziehung in allen Grenzen des Erlaubten, ja des „Anstands“.

Seine Erhabenheit über pralle Provokation, seine intelligent-kreativen Texte, ihre Wirkung stehen für seine Klasse. Wobei Josef Hien sich niemals intellektuell versteigt. Dem aufmerksamen Hörer entschlüsseln sich seine Gedanken, eröffnen sich die Metaphern weitgehend mühelos. Genuss für Freunde der gehobenen Textkunst, geistvolle Unterhaltung. Stupser gegen Gedankenlosigkeit, verschlossene Augen und Herzen. Schnörkellos. Ehrlich. Geradlinig.

Sanfte Stimme

Die sanfte, klare Stimme macht ihn zum Geschichtenerzähler. Die minimalisierte Begleitung mit Gitarre oder Klavier lenkt den Fokus auf den Vortrag, auch wenn die im ersten Teil variantenarme Stimme, bisweilen zu schmale, an Modulation karge instrumentale Illustration Spannung und Aufmerksamkeit zunehmend mindern. Die Pause wird zum Umkehrschwung: Rhythmus des Blues, Ringelnatz-Vertonungen, eine „große Geschichte aus einer kleinen Fabel“, feiner Humor – Josef Hien begeistert.

Liederfinder mit wachem Blick. Mit fein gespitzter Feder. Mit Menschlichkeit.

Der Liedermacher Josef Hien.

