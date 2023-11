Liedermacherin Sarah Straub packt in Sonthofen Themen an, die wehtun

Liedermacherin Sarah Straub stellt in Sonthofen ihr neues Album "Keine Angst" vor. Die Songs entstanden während der Pandemie und wollen vor allem Mut machen.

11.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Ich möchte den Menschen viel mehr geben als reine Unterhaltung“, betont Sarah Straub und verrät, dass sie jedes ihrer eigenen Konzerte als „krasse Achterbahnfahrt“ erlebt, weil sie dem Publikum darin ihre komplette Gefühlswelt preisgibt. Im Rahmen ihrer „Keine Angst“ Tour stellt sie am Donnerstag, 16. November, im Sonthofer Haus Oberallgäu ihr gleichnamiges Album vor, das ein sehr persönliches geworden ist.

Promovierte Diplom-Psychologin

Ausschlaggebend für das Motto war die Corona-Pandemie. Die 37-Jährige hat all ihre Lieder während der akuten Pandemiephase geschrieben, „als alle anders leben mussten und auf sich selbst zurückgeworfen waren“. In dieser Zeit, die sie zuhause verbrachte, anstatt auf Tour zu sein, spürte sie in sich selbst hinein, um den Themen, die sie bewegten, Raum zu geben. Zudem habe sie die damals allgegenwärtige Angst gespürt und sich dazu berufen gefühlt, sich dieses Themas anzunehmen. „Dank meiner Ausbildung kann ich den Menschen Mut machen“, erklärt die promovierte Diplom-Psychologin, die auch in ihrer Arbeit als Demenzexpertin oft mit Angst konfrontiert ist. „Es ist mein Herzensanliegen, den Menschen die Angst zu nehmen“, sagt Straub.

"Eine prägende Erfahrung"

Mit ihrem sechsten Album hat sie sich auch ihren eigenen Ängsten gestellt. „Als Vorbild habe ich bewusst die Themen gewählt, die weh tun“, berichtet die 37-Jährige. So packt sie nicht nur Niedergeschlagenheit oder Depressivität an, sondern verarbeitet in „Schokoeis mit Sahne“ auch den Tod ihres besten Freundes, den sie während der Pandemie verloren hat. Nicht nur dieses Erlebnis, sondern vor allem der Weg, auf dem sie ihn durch seine Krebserkrankung bis zu seinem Tod begleitete, war für die Künstlerin „eine prägende Erfahrung“. Über diese hat sie kein Trauerlied geschrieben, sondern einen lebensbejahenden Song, der dazu appelliert, jeden Tag zu feiern.

"Finger in der Wunde"

Das intimste Stück des Albums, „D‘ Zeit hoilt alle Wunda“, handelt von sexuellem Missbrauch, weil die Künstlerin viele Frauen kennt, die sich nicht trauen, sich zu wehren. „Es tut beim Anhören fast weh, aber die Kunst ist dafür da, den Finger in die Wunde zu legen, und Musik ist ein Ventil, um Dinge zu verarbeiten“, sagt Sarah Straub.

Engagement für Demenzkranke

Seit ihre innig geliebte Oma an Demenz erkrankte und sie sich als Angehörige „überfordert“ fühlte, ist diese - laut Statistik häufigste - Erkrankung, für sie „ein Herzensthema“. Ihre Erfahrungen waren auch der Grund, zweigleisig zu fahren: Die Hälfte ihrer Zeit verbringt sie auf Tour und den Rest im Uniklinikum Ulm, an dem sie arbeitet, sowie mit ihrem vielfältigen Engagement für Demenzkranke und deren Angehörige. Sarah Straub fordert einen offeneren Umgang mit der Erkrankung und vor allem, dass Betroffene nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.

"Musik ist meine Berufung"

Ihr eigentliches Ziel konnte und wollte sie aber trotz des hohen sozialen Engagements nicht aufgeben: „Die Musik ist meine Berufung – ich wollte immer auf die Bühne, da es das Schönste auf der Welt ist“, schwärmt Straub. Im Lauf ihrer Karriere hat sich die Künstlerin als Musikerin verändert: nicht nur, dass sie nicht mehr englisch singt, sondern nur noch deutsche Lieder schreibt, vielmehr ist sie vom Mainstream-Pop abgekommen und hat sich zu einer Liedermacherin entwickelt. „Ich bin glücklich, dass mein Publikum diesen Weg mit mir gegangen ist“, sagt sie.

"Ich möchte mit 80 noch auf der Bühne stehen"

Während Pop eher die Jungen anspreche, bezeichnet Straub das, was sie jetzt macht, als Musik, in der sie alt werden könne. „Ich möchte mit 80 noch auf der Bühne stehen“, sagt die 37-Jährige, deren musikalischer Wandel maßgeblich von Konstantin Wecker beeinflusst wurde. Als junge Musikerin empfand sie es einfacher, englische Texte zu verfassen. „Dann hat Konstantin mich an die Hand genommen und mir gezeigt, dass deutsch viel schöner ist, weil ich damit viel tiefer gehen kann. Er ist ein großer Poet und mein bester Lehrer“, schwärmt Straub über den Münchner Liedermacher.

Ein "hochemotionaler Abend"

Ihr Konzert in Sonthofen gestaltet sie mit ihrem langjährigen Gitarristen Florian Hirle. Den Besuchern verspricht die sympathische Künstlerin mit der unheimlich positiven Ausstrahlung einen „hochemotionalen, unterhaltsamen Abend“ mit einem bunten Potpourri aus ihren letzten Alben, die gefühlsmäßig zwischen Leichtigkeit und Tiefgang wandeln.

Das Konzert

Das Konzert von Sarah Straub findet in der Reihe „Immenstädter Sommer“ am Donnerstag, 16. November, um 20 Uhr im Haus Oberallgäu in Sonthofen statt. Karten gibt es bei Veranstalter Albert Seitz, Gasthof Drei König in Immenstadt, Telefon 08323/8628.

Die Demenz-Sprechstunde

Seit Ende Oktober bietet Sarah Straub eine Online-Demenz-Sprechstunde an, bei der sie auch Angehörigen Hilfestellung bieten möchte. Weiter Informationen im Internet unter www.frag-nach-demenz.de