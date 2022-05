Literaturprojekt im Kleinwalsertal bietet Poesie für Passanten

Gedichte in Schaufenstern sollen im Kleinwalsertal die Wartezeit auf das Literaturfestival verkürzen, das verschoben wurde. Beiträge werden noch gesucht.

01.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Erlaubt ist (fast) alles, was gefällt: mit oder ohne Gleichklang, rhythmisch oder fließend, romantisch oder expressionistisch. Zum ersten Mal veranstaltet Kleinwalsertal Tourismus ein Festival der „Fensterpoesie“: 20 Gedichte schmücken von Juli bis September öffentliche Schaufenster in Hirschegg. Dazu wurden zehn Autorinnen und Autoren eingeladen.

Thema "Blick"

Darüber hinaus kann jeder seine lyrischen Arbeiten einschicken – eine Jury wählt dann daraus zehn Werke aus. Einzige Bedingung: Die Gedichte sollten sich mit dem Thema „Blick“ auseinandersetzen und nicht zu lang sein, so dass sie auch im Vorübergehen erfasst werden können.

Die Idee zu dieser „Fensterpoesie“ hatte Katrin Berchtold, verantwortlich für Kulturprojekte im Tal. Das dritte Literaturfestival, jetzt für das nächste Jahr geplant, hatte coronabedingt verschoben werden müssen. Die Poesie-Ausstellung soll die Wartezeit etwas verkürzen, so Britta Maier, bei Kleinwalsertal Tourismus zuständig für PR und Kommunikation. Kooperationspartner bei dem Projekt sind „literatur.ist“ in Hohenems und „W*ORT“ in Lustenau, Gruppierungen im Literatur-Netzwerk Vorarlberg.

Auch die Mundartautorin Cornelia Beßler aus Hindelang ist dabei

Zu den eingeladenen Dichterinnen und Autoren gehören unter anderem Ines Strohmaier aus dem Tal, auch im Allgäu bekannt durch ihre erfolgreichen Auftritte bei Poetry Slams und Studentin in der Schweiz, und Ivica Mijajlovic, ebenfalls im Tal aufgewachsen. Er studiert jetzt in Dornbirn und ist Obmann vom Verein „Allgäu Slam“ sowie in Vorarlberg vom Verein „Ländle Slam“. Außerdem wurde aus dem Allgäu Cornelia Beßler angesprochen, Mundartautorin in Bad Hindelang.

„Alle angefragten Autorinnen und Autoren haben voller Freude und fix zugesagt“, berichtet Britta Maier. Gezielt seien auch Jugendliche auf das Projekt aufmerksam gemacht worden. Die Gestaltung der Schaufenster – an Cafés oder Geschäften – übernimmt die freischaffende Künstlerin Bianca Schneider aus Mittelberg.

Lesen Sie auch

Landestheater Schwaben Die neue Spitze der Landesbühne in Memmingen steht bereit

Aus den eingesandten Werken der Hobbydichter werden die Jurorinnen Frauke Kühn und Gabriele Hampson zehn auswählen, die dann auf einem Fenster nachzulesen sind.

Kuratorin des Literaturfestes Kleinwalsertal

Frauke Kühn, gebürtig aus Peine (Niedersachsen), ist seit 2005 in Vorarlberg in der Konzeption und Durchführung von Literaturveranstaltungen und Literaturvermittlungsprojekten tätig. 2015 übernahm sie die Geschäftsführung von „literatur:vorarlberg netzwerk“. Seit 2017 ist Frauke Kühn auch Kuratorin des Literaturfestes Kleinwalsertal in Zusammenarbeit mit Katrin Berchtold vom Kulturservice Kleinwalsertal.

Gabriele Hampson, aus dem Vorarlberger Lustenau stammend, ist seit 2013 Geschäftsführerin von „W*ORT“ und zuständig für Kulturveranstaltungen.

Kreativer Umgang mit der Sprache

Zu den Auswahlkriterien für die „Fensterpoesie“ gehöre ein kreativer und innovativer Umgang mit dem Potenzial der Sprache, dem Begriff „Blick“ und der gewählten Lyrikform, erklärt Kommunikationsprofi Britta Maier. „Am Ende entscheidet auch das Zusammenspiel der ausgewählten Texte, das die Vielfalt an Möglichkeiten des Themas, der Sprache und der gewählten Form zeigen soll.“

Werden die 20 „veröffentlichten“ Gedichte später weiterhin zugänglich sein? Maier könnte sich vorstellen, dass sie auch nach dem September online präsent sind.

Einsendung: Die Gedichte zum Thema „Blick“ müssen bis zum 13. Mai eingesendet werden per E-Mail an katrin.berchtold@kleinwalsertal.com Von Anfang Juli bis Anfang September sind sie dann in Hirschegg zu sehen. Informationen zur Ausschreibung auf www.kleinwalsertal.com/literaturfest

Die Poetry Slammerin Ines Strohmaier.

Was ist sonst noch los im Kleinwalsertal.

Lesen Sie auch: "Was bewegt die junge Poetry Slammerin Ines Strohmaier?".

Lesen Sie auch: "Für 10,9 Millionen Euro: Dieses Luxus-Chalet steht in Oberstdorf zum Verkauf".