Lockdown reißt in Oberstdorf ein großes Loch in die Kasse

Oberstdorfer Kurbetrieben fehlen aktuell 695.000 Euro. Der Tourismusdirektor hofft aber, dass das gute Vorjahresergebnis die Verluste ausgleichen kann.

19.04.2022 | Stand: 08:49 Uhr

Auf den ersten Blick eine stattliche Summe: Ein Minus von 695. 000 Euro belastet das Jahresergebnis 2021 der Kurbetriebe Oberstdorf. Ein Nachtragshaushalt ist deshalb nötig und den stellte Kurdirektor Frank Jost im Gemeinderat vor.

Wegen des coronabedingten Lockdowns sind die Übernachtungszahlen im Vergleich zu den Rekordjahren 2018 und 2019 um 900. 000 geschrumpft. Mit gravierenden Folgen, denn die Einnahmen aus den Kurbeiträgen waren somit um 1,9 Millionen Euro geringer als kalkuliert. Zwar sind staatliche Finanzmittel geflossen und auch die Einnahmen aus den Fremdenverkehrsbeiträgen lagen höher als geplant. Um einen Nachtragshaushalt, in dem auch ein Kredit in Höhe von 2,7 Millionen Euro für den Thermenneubau vorgesehen ist, kommt man trotzdem nicht herum.

Gutes Ergebnis gleicht Verluste aus

Allerdings scheint Licht am Horizont. „Wir können den aktuellen Verlust mit dem guten Ergebnis des Vorjahres ausgleichen,“ erklärte Jost. Ausschlaggebend hierfür sind die hohen Fremdenverkehrsbeitragseinnahmen aus dem Jahr 2020. Der Fremdenverkehrsbeitrag ist nicht nur von Hotel- und Gastronomiebetrieben zu zahlen, sondern von jedem Betrieb, der vom Tourismus in Oberstdorf profitiert, also auch von Handwerkern, Baufirmen, Gewerbetreibenden und Dienstleistungsunternehmen.

„Insbesondere Handwerker und Baufirmen hatten 2020 und im Jahr zuvor eine sehr gute Nachfrage,“ sagte Jost. Diese Erfolge würden jedoch erst im Oktober präsentiert werden können, wenn der Haushalt 2020 endgültig abgeschlossen ist.

Christian Raps (FW) und Adalbert Schall (CSU) appellierten dringend, zu prüfen, für welche auswärtigen Firmen, die langfristig an Großbaustellen mit touristischem Hintergrund in Oberstdorf beschäftigt waren, ebenfalls Fremdenverkehrsbeitrag fällig sei.

Tourismusdirektor mit Übernachtungszahlen zufrieden

Mit der aktuellen Entwicklung der Übernachtungszahlen ist der Tourismusdirektor zufrieden. Die Übernachtungszahlen im Juli 2021 seien fast genauso hoch wie im Vorjahresmonat, der ein Rekordergebnis aufwies. Die Auslastung der Betriebe sei exakt gleich wie im Vorjahr. „Auch der August läuft touristisch gut, ebenso sind die Nachfrage und die Vorausbuchungen bis Mitte Oktober vielversprechend und größtenteils besser wie im vergangenen Jahr“, zeigte sich Jost optimistisch.

Tourismus Oberstdorf hat für den November mit den „Auszeitwochen“ ein attraktives Nachsaisonprogramm mit den Schwerpunkten Bewegung, Resilienz, Achtsamkeit und Entspannung entwickelt. Das Programm, das bereits im Vorjahr angeboten werden sollte, fiel damals dem Lockdown zum Opfer. Nun soll es in diesem Jahr darum gehen, auch in der eher ruhigeren Zeit weitere Gäste für Oberstdorf zu begeistern.