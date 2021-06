Zwar gibt es in der Pandemie weitere Lockerungsschritte für kulturelle Veranstaltungen, aber kleine Bühnen im Oberallgäu kämpfen immer noch mit einem Problem.

07.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Ankündigung hört sich gut an: „Weitreichende Lockerungsschritte für den Bereich Kunst und Kultur“ habe die bayerische Staatsregierung beschlossen. So bewertet zumindest Staatsminister Bernd Sibler (Wissenschaft und Kunst) die neuesten Verordnungen in der Corona-Pandemie, die ab diesem Montag gelten. Doch nicht alle profitieren von den Beschlüssen. Die Kleinkunstbühnen etwa leiden weiter, wie Beispiele aus der Region zeigen.