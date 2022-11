Loipe, Hobelbank, Sturmzentrum! Ein Oberallgäuer Multi-Talent sorgt für Furore

Ex-Weltcup-Skilangläuferin Anne Winkler absolviert eine Ausbildung zur Schreinerin. Nebenbei kickt die 28-Jährige für die Damen des 1. FC Sonthofen.

17.11.2022 | Stand: 19:05 Uhr

Statt Planica, ist es nun Peiting. Statt Davos, Dietmannsried. Statt Bormio, Blonhofen. Die Ziele für Anne Winkler haben sich verändert. Anstatt im Winter als Langläuferin in der Loipe um Zeiten zu sprinten, geht die dreifache deutsche Meisterin inzwischen für das Frauenteam des 1. FC Sonthofen in der Fußball-Bezirksliga Süd auf Punktejagd. Und das mit Erfolg: Mit dem FCS ist Winkler nach der Hinrunde noch ungeschlagen – im letzten Spiel des Jahres erzielte die 28-Jährige beim 4:2-Sieg in Egg auch ihr erstes Tor.

Radikaler Schnitt: Von der Bundeswehr zur Schreinerei

Im vergangenen März hat Winkler ihre Karriere beendet, verpasste damit ihrem Leben einen radikalen Schnitt: Im September schied die Ex-Sportsoldatin der Sportfördergruppe aus der Bundeswehr aus und begann nahtlos mit einer Berufsausbildung zur Schreinerin. Nach dem Abitur hatte Winkler noch vor zu studieren, „in den vergangenen Jahren hat sich aber alles anders entwickelt“, sagt die Neu-Kickerin. „Ich war schon immer gerne handwerklich tätig und habe mit der Zeit gemerkt, dass so ein Beruf besser zu mir passt.“

Ein Praktikum 2021 gab den Ausschlag. Seit Beginn dieses Schuljahrs besucht die Wahl-Sonthoferin nun die Berufsschule in Immenstadt, um das Schreinerhandwerk zu erlernen. Im Startjahr bedeutet das: Vollzeitschule aus je 50 Prozent Theorie und Praxis. In ihrem Ausbildungsbetrieb kann Winkler erst im zweiten und dritten Ausbildungsjahr anpacken.

Anne Winkler: Jetzt habe ich Zeit zum Spielen"

Sportlich widmete sie sich ihrer zweiten Liebe, dem Fußball: „Fußballinteressiert war ich immer schon. Ich musste immer spielen, wenn irgendwo ein Ball war. Bei uns zuhause habe ich gerne im Garten gekickt. Im Verein habe ich bisher nie gespielt, da wäre die Verletzungsgefahr zu groß gewesen“, erzählt die Allrounderin. „Jetzt bin ich keine aktive Langläuferin mehr und habe Zeit zum Spielen.“ Kurzerhand griff sie im Sommer zum Telefon, rief bei FCS-Coach Rolf Walter an und fragte nach einer Möglichkeit mitzutrainieren. Seit Ende Juni gehört Winkler nun zum Kader.

„Ich bin gut aufgenommen worden. Es ist eine coole Truppe, ich gehe gerne zum Training“, schwärmt der Neuzugang. Was die Erwartungen betrifft, ist Winkler noch zurückhaltend – sie könne nur teils von ihrer sportlichen Ausbildung als Langläuferin profitieren: „Was das Konditionelle angeht, definitiv. Ich habe ein gutes Körpergefühl, bin läuferisch stark und schnell, aber die technischen Dinge fehlen mir noch“, sagt Winkler. Das bestätigt ihr Trainer: „Anne bringt aufgrund ihrer Vergangenheit aus dem Leistungssport viele positive Dinge mit. Sie hat eine wahnsinnige Auffassungsgabe, ist äußerst diszipliniert, aber auch sehr selbstkritisch“, lobt Rolf Walter. „Und sie ist mit viel fußballerischer Spielfreude ausgestattet.“

Den radikalen Schnitt empfindet die gebürtige Sächsin gar nicht als derart extrem. „Es ist eine Veränderung, klar. Ich bin die Älteste in der Klasse, aber das ist völlig ok – ich gehe gerne zur Schule. Auch mit 28. Aber all das ist definitiv etwas anderes als Leistungssport“, sagt Winkler. „Der Beruf des Schreiners ist auch eine andere körperliche Belastung, aber mir macht es Spaß.“

Fester Platz im Sturmzentrum - und das erste Tor für Sonthofen

Die lokale Veränderung war indes nicht so groß, schließlich lebt sie seit dreieinhalb Jahren im Allgäu. 2019 wechselte sie den Stützpunkt, um neue Erfahrungen zu sammeln, und trainierte statt in Oberwiesental fortan in Oberstdorf. „Ich liebe die Berge. Es war zwar ein schwerer Schritt aus der Heimat weg, aber die Trainingsgruppe im Allgäu ist so stark, da war es für mich toll, hier mitzutrainieren“, sagt Winkler rückblickend.

Und auch vom neuen Sport schwärmt das Multi-Talent, selbst wenn Winkler nach der kurzen Eingewöhnungszeit anfangs keine feste Position gefunden hat. In den Testspielen wurde sie im Sturm oder im Mittelfeld auf der Außenbahn eingesetzt. Inzwischen, nach acht Saisonspielen, hat sich die 28-Jährige – zuletzt wie erwähnt auch erfolgreich – im Sturmzentrum festgespielt. Und ebenso im Team. „Anne hat sich schon nach kurzer Zeit auf und neben dem Platz schnell ins Team integriert und eingelebt“, sagt Trainer Walter. „Sie ist von Beginn an mittendrin statt nur dabei.“

Die Aufregung und Vorfreude vor dem Auftakt in den Ligabetrieb und die neue Art der Wettkampfbelastung wären zwar nicht zu leugnen gewesen, Winkler freut sich aber durchaus auch auf den Winter. Denn sie will weiter langlaufen gehen. „Eventuell auch mal gemeinsam mit meiner alten Trainingsgruppe“, sagt Anne Winkler. „Wettkämpfe brauche ich in der Sportart aber nicht mehr.“