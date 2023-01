Lust auf mehr Action: Zwei erfolgreiche Oberallgäuer Musiker gründen neues Duo

Bei Vuimera haben sich Markus Dinnebier und Stefan Kienle kennengelernt, nun treten die beiden Oberallgäuer Musiker als Duo auf. Die Premiere ist ausverkauft.

17.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Stefan Kienle und Markus Dinnebier“ – formal nur schlicht zwei Namen aneinandergereiht, musikalisch bietet das neue Oberallgäuer Duo aber ein Programm auf, das alles andere als gewöhnlich ist. Marion Bässler sprach mit den beiden Musikern über die Entstehung des Duo-Projekts, das jetzt in Martinszell Premiere hat, ihr Repertoire und einen besonderen Herzenswunsch.

Wo haben sich Ihre musikalischen Wege gekreuzt und wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Duo-Projekt zu starten?

Stefan Kienle: Unsere musikalische Verbindung ist über Vuimera zustande gekommen. Davor haben wir zwar voneinander gehört, aber noch nie zusammen Musik gemacht.

Markus Dinnebier: Ich bin 2018 zu Vuimera gestoßen. Seitdem haben wir oft im Rahmen der Vuimera- Konzerte Duo-Einlagen gegeben. Die hatten schon immer besonders viel Rums (lacht). Vuimera zeichnet sich eher durch gediegenere Klänge und getragene Melodien aus. Wir hatten aber beide Lust auf mehr Action. Deshalb ist uns der Gedanke gekommen, zusammen als Duo Musik zu machen.

Kienle: Also von Beginn an hatte ich dieses Bild nicht so im Kopf. Bei den Konzerten war zwar schon immer eine intensive musikalische Verbindung zwischen uns, aber zeitlich hätte mein Rahmen das früher gar nicht hergegeben. Dann ist Markus bei Vuimera ausgeschieden und durch den tragischen Tod von Peter Stannecker hat sich die Konstellation bei Vuimera verändert, sodass ich zeitlich mehr Luft hatte.

Was erwartet die Zuhörer bei Ihrem Konzert?

Dinnebier: Das ist eine spannende Frage (schmunzelt). Unser Programm ist total bunt. Kein klassisches Klavier- und Geigenkonzert. Minimal-Music, nicht so komplex, aber dafür mit viel Improvisation. Wir haben getragene Musik, jazzige Stücke, was Funkiges und ein paar Klassiker. Es wird emotional, melancholisch, bewegt und funkig.

Kienle: Ja, es ist eine sehr bunte Mischung. Die elektrischen Klänge gehen in Richtung Boogie-Woogie, wir haben aber auch ruhigere Stücke, die ich selber komponiert und mit Markus zusammen arrangiert habe. Meine Eigenkompositionen geben meine Emotionen der vergangenen anderthalb Jahre wieder. Daher ist der Charakter der Stücke auch recht unterschiedlich. Als Themen habe ich sowohl meine eigene persönliche Entwicklung als auch bewegende Momente aus meinem familiären Kontext bis hin zum Tod von Peter Stannecker, mit dem ich eng befreundet war, verarbeitet.

Also bekommt das Publikum Eigenkompositionen zu hören?

Dinnebier: Es sind hauptsächlich Eigenkompositionen, aber auch ein paar Klassiker, und wir haben uns auch eine bekannte Filmmusik geklaut. Welche möchte ich aber nicht verraten.

Auf Ihrer Homepage steht „eine Geschichte, die bewegt und gehört werden will“ – Singt einer von Ihnen auch?

Kienle: Nein, unser Anliegen ist es, die Instrumente für sich sprechen zu lassen. Sie haben ja verschiedene Klangfarben.

Dinnebier: Dafür fahren wir auch alles auf, was wir an Instrumenten haben. Ich selbst spiele ja keine Geige mehr, sondern habe eine Bratsche zu einer fünfseitigen Bratsche umgebaut. So habe ich zwar die Tonlage einer Bratsche, kann aber so hoch mit ihr gehen, wie mit einer Geige. Sie bietet mir also zwei Instrumente in einem. Zudem werde ich noch Loopstation und Gitarre spielen. Stefan ist nicht nur am Klavier, sondern auch an der Bluesharp und als Percussionist am Cajon zu hören. Da jedes Stück eine Geschichte hat, die wir dem Publikum in der Anmoderation erzählen, kann die Musik auch ohne Text und Gesang sprechen.

Seit wann arbeiten Sie an Ihrem gemeinsamen Programm?

Dinnebier: Seit Sommer 2022. Da haben wir mit den Proben begonnen. Dabei haben wir schnell festgestellt, dass wir nicht nur Klavier und Bratsche spielen wollen, sondern sie auch mit anderen Instrumenten kombinieren, um eine möglichst große Abwechslung reinzubringen. Wir hatten einfach Lust, mehr zu machen.

Herr Dinnebier, wie viele musikalische Projekte haben Sie momentan?

Dinnebier: Aktuell drei. Mein Solo-Projekt, Ceol Anocht mit David Lässig und jetzt das mit Stefan.

Und die haben Sie alle innerhalb der vergangenen vier bis fünf Jahre aufgebaut. Das erweckt den Eindruck, Sie platzen vor neuen Ideen. Waren das jetzt alle oder haben Sie noch mehr im Hinterkopf?

Dinnebier: Die drei reichen mehr als. Ich habe ja noch einen Job, Familie und andere Sachen, die ich gerne mache. Ideen habe ich immer, aber die müssen auch eine Weile gespielt werden. Ich will mich nicht jedes Jahr neu erfinden. Wovon ich allerdings träumen würde, ist eine Irish-Folk-Rock-Band mit mehr Schmackes als bei den MacLeods. Hier im Umkreis finde ich aber nicht die Leute dazu, um den Traum zu verwirklichen. Die Leute, die ich kenne, sind ausgelastet.

Die Premiere des Duos „Kienle und Dinnebier“ am Freitag, 20. Januar, ab 19 Uhr im Bahnhof von Martinszell-Oberdorf ist bereits ausverkauft. Allerdings geben die beiden Musiker am Samstag, 18. März, ab 20 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche in Immenstadt. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Internet: www.lebensaiten.net

Die Musiker:

Markus Dinnebier arbeitet als Krankenpfleger und Pflegedienstleiter. Als freiberuflicher Musiker ist der 43-Jährige in verschiedenen Bands und Projekten aktiv. So tritt er mit Bratsche und Loopstation in seinem Soloprogramm „LebenSaiten“ auf und pflegt mit David Lässig im Duo den Irish Folk. Dinnebier lebt in Greggenhofen.

Stefan Kienle arbeitet als Lehrer und Seminarrektor an der Grundschule in Rettenbeg. Der 44-Jährige ist zudem Pianist bei der Musikgruppe Vuimera. Stefan Kienle lebt in Sonthofen.