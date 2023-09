Luzifer klopft bei den Geißhofers an: In Wertach gibt's ein höllisches Lustspiel

Das Wertacher Bauerntheater bringt das höllische Lustspiel „Wie’s der Deifl will“ auf die Bühne. Verschmitzt und facettenreich verspricht es beste Unterhaltung.

08.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Sie hat ein Bilanzproblem. Die Großmutter des Teufels – im neuen Stück des Wertacher Bauerntheaters. Zum Jahressoll fehlt eine von ihr angestiftete Straftat. „Es tät saumäßig pressieren“, schärft sie Enkel Luzifer ein, warnt vor Schnaps, der dessen diabolische Fertigkeit außer Kraft setzt. Beelzebub junior freut sich: „I darf ins Allgäu. Endlich was g’scheits zum Essa.“

Nach Bayern-Klischee ausstaffiert, „ohne Fratze, ohne Hufe“, als „Lucki“ getarnt, klopft er an im Ziegenhof der Geißhofers. Sein Opfer dort, Bertl, der – Lumpereien nicht abgeneigt – sich nach einem besseren Leben sehnt. So einfach wie der Fürst der Finsternis sich das gedacht hat, wird die Aktion nicht: Da tauchen einige auf, die nun ihm nachstellen, mit Mut und List ins teuflische Tun pfuschen. Ab Freitag, 8. September, ist diese Geschichte als höllisch-heiteres Lustspiel „Wie’s der Deifl will“ zu erleben im Bauerntheater Wertach auf der Bühne des Engelsaals.

Anspruchsvolles Stück

So viele Proben wie noch nie in ihrer Geschichte hat die über Wertach hinaus bekannte Laienspielgruppe für Franz Wallners „Deifi Sparifankerl“ (so der Originaltitel) absolviert, um das für das Genre „Bauerntheater“ anspruchsvolle Stück einzustudieren.

Spielleiterin Brigitte Unglert-Brutscher hebt neben einer komplexen Handlung, die vielen kurzen Dialoge, die ihre Akteure exakt setzen müssen, als Herausforderung hervor.

Witz und Schlagkraft

Der Text hat in der Tat Witz und Schlagkraft durch eine Menge Metaphern, fortlaufende Anspielungen auf höllische Attribute. „Ein komischer Kauz“ der „Lucki“, konstatiert Gastgeberin Cilli, während Bertl, den der Abgesandte der Hölle im Visier hat, sich gleichgültig mit „Hauptsach koi Preiß“ abgibt.

Fein charakterisierte Figuren

Das achtköpfige Ensemble hat nach der langen Pause das Theaterspiel nicht verlernt: Fein und konsequent charakterisiert, lässt es im Saal des Gasthofs Engel die Protagonisten ein wahrhaft munteres Spiel treiben. Marcus Graf gibt einen toll verschmitzten, facettenreichen Teufel, der in der kargen Stube (detailreich von Max Führer und Robert Mungenast eingerichtet) mit und gegen Corinna Führer als pragmatische-naive Hofherrin Cilli agiert. Thomas Unglert mimt in seiner Premiere beim Wertacher Theater einen vielseitigen Bertl, den Robert Mungenast verschlagen in der Figur des Nepomuk Stutz immer wieder zu Schandtaten anstiftet.

Viel Farbe

Max Führer zeigt den „Grafen der Starzlachklamm“ flexibel als divergenten Typen. Viel Farbe bringen mit toll ausgespielten Wesenszügen Sonja Guckler (die reiche Goldtalerin), Paula Herz (die Ungerin mit ihren zwei Gesichtern) und Brigitte Unglert-Brutscher (die beschwipste Blechhoferin) in die Handlung.

Brigitte Unglert-Brutscher hat aus „Wie’s der Deifl will“ eine flüssige Adaption inszeniert, die die vielen unterhaltsamen Momente, die Textspitzen wirken lässt, ohne den Zuschauern das Verfolgen der Handlungsstränge zu erschweren.

Hinter den Kulissen sorgen Clemens Suntheim und sein Team für reibungslose Technik, Renate Beer in der Maske und im Souffleurkasten.

Termine

Brandschutzbedingt dürfen jeweils nur 200 Zuschauer pro Aufführung sich im Engelsaal unterhalten lassen. Es lohnt sich also Karten für die Vorführungen am Freitag, 8. September, Samstag, 9. September, Freitag, 15. September, Freitag, 22. September, Sonntag, 24. September, und Samstag, 30. September, sowie für Sonntag, 1. Oktober, (jeweils um 20 Uhr) und Dienstag, 3. Oktober, um 17 Uhr in der Tourist-Information Wertach, Telefon 08365/702199, zu reservieren. Wie gewohnt, können sich Theaterfreunde in den beiden Pausen mit Speisen und Getränken versorgen.

