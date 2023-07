Mädchen-Realschule von Immenstadt verabschiedet ihre Absolventinnen

„Ihr seid ein Teil von Maria Stern“: Beim Abschiedsfest erhalten die Realschülerinnen viele liebe Worte mit auf den weiteren Lebensweg.

28.07.2023 | Stand: 11:33 Uhr

„Ihr könnt stolz auf euch sein und wir als Schule sind es auch auf euch“, beglückwünschte Schulleiter Joachim Sailer die Absolventinnen der Mädchenrealschule Maria Stern Immenstadt. Entsprechend warmherzig ging es bei der Abschlussfeier zu. Mehr als einmal wurden die Taschentücher gezückt, als Sailer auf die letzten sechs Schuljahre mit 70.000 Unterrichtsstunden zurückblickte.

Der Schulleiter gab den Absolventinnen das Gleichnis der anvertrauten Talente mit auf den Weg. „Legt nicht die Hände in den Schoß, nutzt das euch Anvertraute, entdeckt, was in euch steckt, tretet ein für Friede und Versöhnung, gestaltet die Welt, mutig und voller Tatendrang.“ Stellvertretende Schulleiterin Christine Peteranderl lud die Schülerinnen ein, jederzeit die Schule zu besuchen: „Ihr seid ein Teil von Maria-Stern, unsere Türen stehen euch offen.“

Wie Robinson Crusoe

„Alles hat seine Zeit“, zitierte der Vertreter der Stadt Immenstadt, Herbert Waibel, aus dem Buch Kohelet: Jetzt sei die Zeit, den Eltern und Lehrern „Danke“ zu sagen, aufzubrechen, Neues zu entdecken und erworbene Kompetenzen zu gebrauchen. Elternbeiratsvorsitzende Edith Heidler verglich die Schulzeit mit Robinson Crusoe. Denn auch die Schülerinnen versuchten, die letzten zehn Schuljahre mit Willenskraft und Durchhaltevermögen zu überleben.

Danach folgte die Zeugnisvergabe der Klasse 10a durch Alica Kottek und Kumru Yasar und der Klasse 10b durch Pia Sontheim und Anna Ruf. Beide Klassen ehrten ihre Lehrer, besonders die Klassenleitungen von Sandra und Peter Kirschenbaum mit individuellen Präsenten. Der Klassenfahrten nach Nizza und Kroatien wurden mit Bildern gedacht, da sie bleibende Eindrücke hinterließen. „Wir werden die Erinnerungen an die prägende Schulzeit nie vergessen“, lautete das Fazit der Abschlussrednerinnen. Die Schulsprecherin Kumru Yasar aus der Klasse 10a wurde von den Lehrern und den Schülerinnen für ihre wohlwollende Art geehrt.

Viel Gefühl brachten auch die musikalischen Einlagen mit sich. Die Französisch-Schülerinnen sangen das Chanson „Je vole“ (Michel Sardou). Und am Ende erklangen „Mamma Mia“ und im Ausklang zu „In Un´Altra Vita“ (Ludovico Einaudi) durch Pia Schweiger (10b) am Klavier abgerundet.

