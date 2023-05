Zwei junge Mädchen sollen in Sonthofen versucht haben, eine Katze in eine Box zu locken. Die Polizei sucht Zeugen.

11.05.2023 | Stand: 13:46 Uhr

Am Mittwochabend hatten die Mädchen (etwa 14 Jahre alt) dem Kater bereits eine Leine angelegt - und versucht laut einem Zeugen das Tier in eine Box zu locken, so die Polizei.

Nachdem ein Anwohner auf sie zuging, fragen die beiden ihn, wie lange er den Kater schon hätte - danach flüchteten sie.

Versuchten Katzen-Raub in Sonthofen: Zeugen gesucht

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Die Mädchen waren

etwa 14 Jahre alt

eines hatte lockige Haare und trug eine blaue Jeans

mitgebracht hatten sie eine graue oder hellgrüne Transportbox

Die Polizei Sonthofen bittet um Hinweise. Mehr Nachrichten aus Sonthofen und dem Oberallgäu lesen Sie hier.