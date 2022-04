Mädels vom TSV Oberstdorf holen bayerischen Meistertitel

Eine sensationelle Mannschaftsleistung beschert den Oberstdorferinnen den Sieg bei der bayerischen Meisterschaft.

Bei der bayerischen Mannschaftsmeisterschaft der Mädchen (U13) in Beratzhausen hat sich das Oberstdorfer Trio um Paulina Schubert, Philippa-Chayenne Baums und Zoe-Loreen Sommer gegen die Favoritinnen durchgesetzt und den bayerischen Titel geholt.

Neben dem TSV Oberstdorf waren die drei Meister aus den Regionen Nordwest (SpVgg Weiboldshausen), Nordost (TV Glückauf Wackersdorf) und Südost (TTV 1980 Beratzhausen) qualifiziert. Beim Blick auf die aktuelle Tischtennisrangliste war die Favoritenrolle schnell der SpVgg Weiboldshausen zuzuschreiben. Alle drei Spielerinnen sind unter den Top Ten der bayerischen Rangliste.

TSV Oberstdorf: Eigentlich nur Außenseiter

Die Oberstdorferinnen hatten gegen dieses Team nur geringe Außenseiterchancen, während sie in die anderen beiden Partien als Favoriten gingen. Zunächst wurde ein Doppel gespielt, bevor im Modus jede gegen jede insgesamt neun Einzel die Entscheidung über Sieg und Niederlage brachten.

Im ersten Spiel gegen Beratzhausen setzten die Oberallgäuerinnen gleich ein Ausrufezeichen und zeigten, dass sie gewillt waren, das Unmögliche zu schaffen. Mit 10:0 gaben sie keinen Satz ab. Auch die Favoritinnen aus Weiboldshausen starteten furios mit einem 10:0-Sieg über Wackersdorf. Die Oberstdorferinnen siegten gegen die Nordost-Meister mit 9:1, woraufhin feststand, dass ein Remis gegen Weiboldshausen nicht reichen würde. (Lesen Sie auch: Allgäuer Sport-Experte Kurt Reich ist mit 94 Jahren gestorben)

Das Doppel zu Beginn der finalen Partie bot die größte Chance auf einen Sieg. Als Paulina Schubert und Zoe-Loreen Sommer jedoch knapp verloren, war der Gewinn der bayerischen Meisterschaft in weite Ferne gerückt. Bei den nächsten beiden parallel laufenden Einzeln gab es keine Überraschungen. Zoe-Loreen Sommer gewann gegen die Nummer zwei der Gäste ebenso deutlich mit 3:0-Sätzen, wie Paulina Schubert am Nachbartisch gegen die Nummer eins aus Weiboldshausen weitestgehend chancenlos war.

Beide Teams auf Augenhöhe

In der nächsten Runde sorgte Schubert aber für die erste Überraschung: Gegen die an Nummer drei gesetzte Spielerin Svea Trescher gab es einen 3:1-Sieg. Die Niederlage von Philippa Baums am Nachbartisch stellte das Zwischenergebnis auf 2:3. Im Duell der Einser stellte Sommer ihr Ausnahmetalent wieder unter Beweis und ließ ihrer Gegnerin nicht den Hauch einer Chance.

Im Duell der Dreier lag Philippa Baums bereits mit 0:2-Sätzen hinten, als sie sich doch noch ins Spiel zurückkämpfte und den dritten Satz mit 12:10 für sich entschied. Auch den vierten Satz gewann sie mit 11:9 knapp. Im alles entscheidenden finalen Satz verließen sie ihre Kräfte, sodass sie sich beim Stand von 6:10 vier Matchbällen ausgesetzt sah. Doch sie wehrte alle ab und sorgte mit so für eine erneute Sensation.

Mit einer 4:3-Führung mussten dann erneut Baums und Schubert an die Platten. Eine erneute Überraschung musste folgen, bevor Zoe-Loreen Sommer im abschließenden Einzel den Sack zu machen könnte. Baum hatte keine Chance gegen die Nummer eins aus Weiboldshausen, sodass Schubert nachlegen musste. 17:15 hieß es am Ende nach langem Hin und Her für die Oberstdorferin. Mit 11:5 und 11:8 gingen die anschließenden Sätze ebenso an Schubert, sodass Zoe-Loreen Sommer in ihrem Einzel gegen Svea Trescher gewinnen musste, um den Titel zu holen.

Mit 28 Siegen in Folge zeigte Sommer vom ersten Ballwechsel an ihr Können. Sie dominierte ihre Gegnerin nach Belieben und gewann 11:3, 11:8 und 11:4 und dadurch auch die bayerische Meisterschaft. Innerhalb von zwei Wochen gewann Sommer nun 29 Einzel, holte den südwestbayerischen und bayerischen Meistertitel mit der Mannschaft, ohne auch nur einen Satz abzugeben.

Einen unvergesslichen Tag hatte auch Paulina Schubert, die mit zwei großen Überraschungen maßgeblichen Anteil am Gewinn der bayerischen Meisterschaft hatte. Für Sommer geht es vom 14. bis 18. April im österreichischen Linz weiter. Dort misst sie sich mit den besten Spielerinnen Europas.

