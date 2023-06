Hilfe bei Essstörungen: Jugendliche im Oberallgäu warten bis zu ein Jahr

Jugendliche, die an Essstörungen leiden, finden im Oberallgäu wenig ambulante Therapeuten. Wo schwer Erkrankten sofort geholfen wird.

26.06.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Immer mehr Jugendliche leiden unter Essstörungen. Studien hätten einen Anstieg der Neuerkrankungen um bis zu 50 Prozent während der Corona-Jahre festgestellt, teilt Dr. Leonie Scheithauer mit. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der KJF, dem Josefinum, in Kempten. Dort werden die meisten an Magersucht oder Bulimie erkrankten Patienten aus unserer Region behandelt. Aktuell sind es laut der Oberärztin 25. Doch Fachleute beklagen, dass es zu wenig Therapieplätze gebe.

Oberärztin wünscht sich mehr Kapazitäten

In ganz Bayern bestehe aktuell ein hoher Bedarf an Therapieplätzen, schildert Scheithauer. „Es wäre wünschenswert, wenn hier allgemein mehr Kapazitäten zur Behandlung von Essstörungen zur Verfügung stünden, um den Bedarf zeitgerecht zu decken und allen Patientinnen und Patienten schneller eine adäquate Behandlung zu ermöglichen“, betont die Ärztin. Wenn jemand an Magersucht oder Bulimie leidet und stark an Gewicht verliert, erhalte er oder sie dennoch innerhalb von ein paar Tagen einen Termin in der Ambulanz des Josefinums, bei dem das weitere Vorgehen besprochen werde, erklärt die Oberärztin. Bei medizinischer Dringlichkeit würden Patienten auch notfallmäßig aufgenommen.

Wer weniger stark erkrankt ist und im südlichen Oberallgäu einen ambulanten Therapieplatz sucht, braucht viel Geduld. Bei Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Mareike Bach in Rettenberg müssen Neupatienten ein Jahr auf einen Termin warten. Ohnehin ist das Angebot überschaubar. Laut der Internetsuche der Techniker Krankenkasse behandeln vier Psychotherapeuten und Psychiater im südlichen Oberallgäu Kinder und Jugendliche. Die Wartelisten seien zu lang, beklagen Betroffene, Eltern und Experten immer wieder. (Lesen Sie hier: Essstörungen bei Jugendlichen: Wie eine Immenstädter Schule helfen will)

Prävention wird "sträflich vernachlässigt"

Doch gerade für diese Altersgruppe müssten die Hilfsangebote leicht erreichbar sein, kritisiert die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin und langjährige Sozialarbeiterin Barbara Holzmann. „Die, die verantwortlich sind, Angebote zu schaffen, reagieren zu wenig“, sagt sie. Außerdem werde das Thema Prävention „sträflich vernachlässigt“, kritisiert die Fachfrau. Der Bezirk hilft Erwachsenen. Die Zuständigkeit für Minderjährige liege beim Landratsamt.

Dort beraten laut Pressestelle zwei Personen Jugendliche und bei Bedarf auch deren Eltern zu allen Suchtformen wie Alkohol, illegale Drogen, Essstörungen oder Medienkonsum. Wer dort einen Termin haben möchte, erhält ihn nach Angaben des Landratsamts Oberallgäu innerhalb von zwei Wochen. Ob und wie stark die Zahl der Jugendlichen mit Essstörungen zunimmt, könne die Beratungsstelle nicht seriös einschätzen, da sich diese meist direkt an niedergelassene Kinder- und Jugendpsychotherapeuten wenden.

Online-Hilfe als Überbrückungsmöglichkeit

Auch bei der Erziehungsberatung der Katholischen Jugendfürsorge Kempten-Oberallgäu erhalten Betroffene und ihre Eltern Hilfe. Laut dem Diplom-Psychologen Michael Leicht beträgt die Wartezeit bis zum Erstgespräch etwa drei Wochen. Gerade bei Jugendlichen sei es alterstypisch wichtig, dass sie Hilfe erhalten, sobald sie einsehen, ein Problem zu haben, betont Leicht.

Er verweist zudem auf qualifizierte Online-Hilfe im Internet für Betroffene und ihre Eltern wie das der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (BKE). „Das kann eine Überbrückungsmöglichkeit sein, bis ein Therapieplatz gefunden ist“, sagt Leicht. Dort werde auch anonym beraten.

So erkennt man Essstörungen

Essen ist mit Ängsten verbunden, was dazu führt, dass das Gewicht streng kontrolliert wird (z. B. mehrfaches tägliches Wiegen).

Es wird sehr wenig gegessen.

Die Personen verlieren an Gewicht, was ein wichtiges Alarmsignal ist.

Es besteht auch bei deutlichem Untergewicht Angst, zu dick zu sein oder zu werden.

Das Essen beherrscht das Denken. Betroffene zählen Kalorien, planen Mahlzeiten und verwenden so viel Energie darauf, dass in der Folge andere Dinge zu kurz kommen. Ein strenger Diätplan wird eingehalten.

Es kann zu Heißhungeranfällen mit Kontrollverlust kommen. Spontanes Essen rein zum Genuss ist kaum möglich.

Die Lebensmittel werden in „erlaubte“ und „verbotene“ eingeteilt. Nach dem Essen treten fürchterliche Gewissensbisse auf.

Häufig werden kompensatorische Maßnahmen wie körperliche Bewegung, Erbrechen oder Einnahme von Abführmitteln durchgeführt.

Der eigene Körper wird als dicker wahrgenommen, als er ist.

Dr. Leonie Scheithauer, Oberärztin am Josefinum in Kempten, schildert typische Anzeichen für eine Essstörung:

Kontakt zur Beratung der KJF unter Telefon 08321/5055. Die Beratung im Landratsamt erreicht man per E-Mail barbara.scarvaglieri@lra-oa.bayern.de. Im Internet gibt es für Jugendliche und Eltern anonym Hilfe unter www.bke-beratung.de