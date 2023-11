"Magische 100": Sonthofens Basketballer überrennen Leitershofen

Die Basketballer des TSV Sonthofen liefern beim Kantersieg gegen Leitershofen eine Gala ab. Spielercoach Tim Eisenhauer lobt die Variabilität seines Teams.

Der Coach hat eine Leistungssteigerung gefordert – und sein Team hat geliefert.

Die Basketballer des TSV Sonthofen haben die BG Leitershofen/Stadtbergen III in der Bezirksoberliga mit einem eindrucksvollen 101:62 (51:30) bezwungen und dabei auf heimischem Parkett die von Spielertrainer Tim Eisenhauer geforderte Energieleistung gebracht.

Spielertrainer Eisenhauer: "Es hat "klick" gemacht"

„Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Spiel, vor allem, weil wir nach einigen Spielen über eine starke Defensive auch endlich vorne richtig Gas gegeben haben. Es hat endlich auch offensiv „klick“ gemacht“, lobte Eisenhauer. „Es war unter dem Strich viel flüssiger, es waren gut herausgespielte Körbe dabei und wir haben insgesamt viele gute Entscheidungen getroffen. Und wurden mit dem ersten 100er belohnt.“

Die Gastgeber feierten nach dem zuvor holprigen 71:40-Sieg gegen Friedberg den vierten Erfolg im fünften Spiel und klettern auf Rang zwei. Erstmals in dieser Saison mit komplettem Kader spielten die Tiefe der Bank und die damit verbundene Variabilität in die Karten gegen die blutjunge Mannschaft der Augsburger Vorstädter.

Die Gäste schalteten erwartungsgemäß schnell um und forderten die Sonthofer Defensive früh mit ihrem Tempospiel zur Wachsamkeit. Nur in der Anfangsphase hatte der TSV noch leichte Probleme durch ungenaue Zuspiele auf die Center.

Sonthofen übernimmt früh die Kontrolle

Zur Mitte des ersten Viertels übernahmen die Gastgeber allerdings die Kontrolle – und zwar für den Rest der Partie. Fabian Ullmann mit einem Dreier und zwei gewonnenen Bällen in der Verteidigung, Noa Hüper mit einem Fastbreak und Patrick Kristofic ebenfalls mit einem Dreier sorgten nach fünf Minuten für eine 12:4-Führung.

Als sich auch noch der eingewechselte Sinan Özdil einfügte, schienen die Gäste trotz zwischenzeitlicher Auszeit früh ratlos. Sonthofen fand in der Defensive die Ordnung und schlug Leitershofen mit seinen Mitteln: schnelles Umschaltspiel und effektive Fastbreaks verschafften dem TSV eine 22:8-Führung (7.). Zwar stellten die Gäste die Sonthofer durch eine Umstellung auf Presseverteidigung kurzzeitig vor Probleme, Eisenhauer und Ullmann sorgten allerdings wieder zügig für Ruhe im Aufbauspiel.

Nach der 24:13-Führung im ersten Abschnitt dauerte es über drei Minuten, bis die ersten Punkte fehlten. Leitershofen schaffte es zwar immer wieder, Sonthofen phasenweise durch die ansatzlose „Presse“ in Bedrängnis zu bringen – Eisenhauer allerdings gelang es immer wieder, in den Schlüsselszenen Ruhe ins Spiel zu bringen.

Kantersieg zeichnet sich zur Pause ab

Offensiv überzeugten im zweiten Abschnitt Hüper und Milan Lipp im Zusammenspiel, weshalb der Vorsprung über 35:18 (nach 16 Minuten) bis zur Halbzeitpause aus Sonthofer Sicht auf ein komfortables 51:30 anwuchs.

„Leitershofen hat defensiv sehr variabel gespielt und wir haben praktisch auf jede Variante eine gute Lösung gefunden“, sagte Eisenhauer. „Auch gegen eine Zonenverteidigung sahen wir das erste Mal in diesem Jahr richtig gut aus.“

Nach dem Seitenwechsel begann Eisenhauer wieder mit der „ersten Fünf“ – und die lieferte ab: Patrick Kristofic spielte bärenstark unter dem Korb und aus der Distanz – Sonthofen setzte sich zügig auf 58:30 ab.

In der Folge gewährte Eisenhauer auch Spielmacher-Talent Luca Batscheider und Maurice Grajewski früh einige Spielminuten – und die beiden Teenager fügten sich nahtlos ein. Eisenhauer aber blieb größtenteils selbst auch auf dem Feld und stellte so sicher, dass die Ordnung – anders als beim jüngsten Sieg in Friedberg – zu keiner Phase gänzlich verloren ging. Leitershofen konnte den Vorsprung zwar zwischenzeitlich etwas verringern, bis zum vierten Viertel allerdings brachte der TSV den Erfolg beim 78:42 allerdings bereits in trockene Tücher.

Talente des TSV halten dem Druck stand

Im Schlussviertel wechselte der TSV-Trainer weiter bunt durch und gewährte auch den Nachwuchskräften Morten Haake und Tim Feihl etliche Einsatzminuten. „Auch die Jungen haben sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gut an den Druck angepasst und einen Großteil der Situationen gut gelöst“, sagte der Coach.

Da auch die Gäste mit höherer Frequenz wechselten, hatte die Partie bei Weitem nicht mehr die Intensität der Anfangsphase. Sonthofen aber hielt den Druck zumindest phasenweise aufrecht. Über 89:54 (36.) brachte der Aufsteiger, bei dem fast die gesamte Startaufstellung in den letzten Spielminuten auf der Ersatzbank saß, den Sieg mit 101:62 souverän über die Zeit. Dem stark aufspielenden Kristofic blieb es vorbehalten, mit einem Dreier die „magische 100“ zu knacken.