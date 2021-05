Erinnerungen: Als die Rettenberger 1971 ihr erstes Maibaumfest feierten

Zwei Traktoren waren 1971 beim ersten Maibaumfest in Rettenberg nötig, um den Stamm des Maibaums in die Höhe zu hieven. Aber auch viel Manneskraft war gefragt, um den ungefähr 30 Meter hohen Stamm langsam in die Senkrechte zu bekommen. Ein mächtiger Kranz aus Fichtenzweigen schmückte den Baum oben, dazu gab es noch eine Girlande um den Stamm.