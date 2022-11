57-Jähriger verunglückt tödlich am Hochgrat

Angehörige haben vergangene Woche einen Mann aus dem Bereich Ravensburg als vermisst gemeldet. Nun fanden Retter seine Leiche am Hochgrat.

22.11.2022 | Stand: 12:40 Uhr

Ein 57-Jähriger ist am Hochgrat nahe Oberstaufen tödlich verunglückt.

Wie die Polizei berichtet, meldeten Angehörige am vergangenen Freitag einen 57-jährigen Mann aus dem Raum Ravensburg als vermisst. Im Rahmen der Vermisstensuche fanden Beamte das Auto des Mannes am Samstag gegen 22.30 Uhr auf dem Parkplatz der Hochgratbahn.

Noch in der Nacht starteten die Einsatzkräfte trotz Schneefall und Dunkelheit eine umfangreiche Suche. Diese wurde den gesamten Sonntag bis zur Dunkelheit fortgeführt. Weil sich in der Nacht zum Montag die Wettersituation verschlechterte, musste die Suche zum Schutz der Einsatzkäfte zunächst abgebrochen werden. Während dieser Nacht kam weiterer Neuschnee hinzu.

Am Montag suchten die Retter den Bereich weiter intensiv ab. Am frühen Montagnachmittag fanden die Suchmannschaften den Vermissten dann tot unterhalb des Hohenfluhalpkopfs. Es wird davon ausgegangen, dass der 57-Jährige rund 100 Meter abgestürzt ist, was zu tödlichen Verletzungen führte. Der Leichnam des Mannes wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen.

Am Einsatz beteiligt war die Bergwacht Oberstaufen mit Bergwacht Technikteam und das Krisenteam der Bergwacht, zwei Hubschrauber der Polizei, die Alpine Einsatzgruppe, ein Drohnenteam der Polizei, Beamte des Bayerischen Landeskriminalamt sowie die örtlichen Dienststellen Oberstaufen, Immenstadt und die Kriminalpolizei Ravensburg.

Der Hochgrat bei Oberstaufen ist 1834 Meter hoch und damit der höchste Berg der Nagelfluhkette.