Ein Mann befriedigt sich auf der Straße selbst. Dabei spricht er auch eine Passantin an. Jetzt ermittelt die Polizei Sonthofen.

25.11.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Ein etwa 35-jähriger Mann befriedigte sich selbst am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr in Sonthofen in der Albert-Schweitzer-Straße nähe Arnikaweg. Dabei sprach er eine Passantin auf der gegenüberliegenden Straßenseite an.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen exhibitionistischer Handlungen in der Öffentlichkeit. Sie bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

schlanke Statur

ungefähr 175 cm groß

helle Hautfarbe

hochdeutsche Aussprache

gestreiften Oberbekleidung (breite Längsstreifen) und dunkle Hose

Zeugenhinweise gehen telefonisch an die Polizei Sonthofen unter der Telefonnummer 08321 / 6635 -0.