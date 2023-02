Ein 75-Jähriger verliert in einem Geschäft in Blaichach sein Portemonnaie. Der Geldbeutel wird gefunden. Aber es fehlt etwas.

16.02.2023 | Stand: 13:41 Uhr

Ein 75-Jähriger verlor am Dienstag gegen 17 Uhr in einem Geschäft in Blaichach in der Immenstädter Straße seine Geldbörse. Das Portemonnaie konnte zunächst nicht aufgefunden werden.

Am nächsten Tag wurde der Geldbeutel wieder gefunden und im Geschäft abgegeben. Jedoch fehlte das Bargeld in Höhe von mehr als 1000 Euro.