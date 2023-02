"Marian ist bei den Kollegen sehr beliebt, alle machen sich Sorgen"

Marian Olteanu aus Ofterschwang wird seit Samstagmorgen vermisst. Eine neue Spur verliert sich vor einem Kemptener Restaurant. Nun übernimmt die Kripo.

10.02.2023 | Stand: 18:40 Uhr

Noch immer fehlt jede Spur von Marian Olteanu. Der 24-Jährige wurde zuletzt am frühen Samstagmorgen bei der Kemptener Diskothek „Parktheater“ gesehen. Nach Angaben der Polizei habe sich Olteanu, nachdem er in der Nacht von Freitag auf Samstag feiern war, alkoholisiert auf den Heimweg gemacht. Doch in seiner Wohnung in Ofterschwang kam er nie an.

Die Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei Kempten übernommen, bestätigt Polizeisprecher Dominic Geißler auf Anfrage unserer Redaktion. „Nach mehreren Tagen erfolgloser Vermisstensuche geht die Zuständigkeit an die Kriminalpolizei über“, sagt Geißler.

Bislang habe die Polizei umfangreich gesucht: Ein Hubschrauber, Drohnen und Hundeführer hätten aber keinen Aufschluss zum Aufenthaltsort des 24-Jährigen gebracht. Zudem habe es keine weiteren hilfreichen Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Die Polizei habe die Umgebung um das Parktheater, die Innenstadt bis zur Iller abgesucht, doch keine Spur von Olteanu.

Die Angehörigen haben zusammen mit sogenannten Mantrailern, die normalerweise ehrenamtlich vermisste Tiere suchen, fünf Hunde am Parktheater mit einem Geruchsträger von Olteanu angesetzt. Alle fünf Hunde haben den gleichen Weg angezeigt: Der Vermisste habe demnach die Straße überquert und stand wohl längere Zeit am Restaurant „L’Osteria“ gegenüber dem Parktheater. Das Ergebnis der Hunde decke sich zudem mit der Aussage einer jungen Frau, die Olteanu an der Stelle gesehen hatte. Doch dann verliert sich die Spur.

Auch die Kollegen des 24-Jährigen, die am Abend beim Feiern dabei waren, starteten prompt eine Suchaktion. „Sie haben auf eigene Faust nach Marian gesucht“, sagt Michael Fäßler, Geschäftsführer des Sonnenalp Resorts in Ofterschwang, wo Marian Olteanu arbeitet. Doch auch diese Suche blieb erfolglos. „Er ist bei den Kollegen sehr beliebt, alle machen sich Sorgen und hoffen, dass er bald gefunden wird“, sagt Fäßler.

Polizei bittet weiter um Zeugenhinweise

Olteanus Familie ist bereits aus Rumänien angereist, doch auch sie wissen nicht, wo der 24-Jährige ist. Seine Ex-Freundin habe im Messengerdienst WhatsApp gesehen, dass Olteanu zuletzt um 1.28 Uhr nachts am Samstag online war, „dann war sein Handy aus. Wäre Marian irgendwo untergekommen, hätte er sich ja schon längst gemeldet“, sagt die Ex-Freundin weiter.

Weil zuletzt keine weiteren hilfreichen Hinweise aus der Bevölkerung gekommen sind, werde es auch keine großen Suchmaßnahmen geben. Das sei die gängige Vorgehensweise, sagt Polizeisprecher Geißler und fügt an: „Wir sind deshalb froh über jeden Zeugenhinweis. Insbesondere Personen, die den jungen Mann in der Nacht gesehen haben, sollen sich bei uns melden.“

Hilfreiche Hinweise zur Person oder zu möglichen Aufenthaltsorten sollen der Polizeiinspektion in Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 oder 0831/99092140 gemeldet werden. „Jeder Vermisstenfall ist als Einzelfall zu betrachten“, sagt Geißler. Deshalb sei noch nicht klar, wann die Suche eingestellt wird.

Personenbeschreibung zu Marian Olteanu: