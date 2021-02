Mann springt in Sonthofen gegen vorbeifahrende Autos - Polizei fesselt ihn

In Sonthofen ist ein 41-Jähriger gegen vorbeifahrende Autos gesprungen. Doch selbst als die Polizei kam, hörte er nicht auf zu randalieren - mit Konsequenzen.

10.01.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Ein Mann, der gegen vorbeifahrende Autos springt - dies meldeten Zeugen in der Nacht auf Sonntag der Polizei in Sonthofen. Wie die Beamten berichten, trafen sie vor Ort einen 41-Jährigen an, der sich sehr aggressiv verhielt. Laut Polizei war der Mann betrunken und hörte nicht auf zu randalieren.

Polizisten fesseln 41-jährigen Randalierer

Die Polizisten fesstelten den 41-Jährigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei seinen Sprüngen gegen die Autos hatte sich der Mann zudem verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

