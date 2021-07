Ein Pizzakarton war wohl der Auslöser dafür, dass ein 26-Jähriger in Immenstadt unvermittelt geschlagen wurde.

31.07.2021 | Stand: 11:19 Uhr

Am Freitagabend gegen 23.50 Uhr befand sich ein 26-jähriger Mann vor einer Pizzeria in Immenstadt in der Salzstraße. Weil er seinen Pizzakarton wohl nicht ordnungsgemäß entsorgte, wurde er plötzlich von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen.

Der Angreifer flüchtete. Er wird auf circa 20 Jahre geschätzt, trug einen Trainingsanzug und eine schwarze Umhängetasche. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

