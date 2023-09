Nach vorgetäuschtem Schwächeanfall: Vom Krankenhaus in die Untersuchungshaft

Diebstähle und Betrügereien werden einem 57-Jährigen vorgeworfen. Mittwoch wollte die Polizei in Oberstaufen den Haftbefehl vollziehen.

31.08.2023 | Stand: 12:21 Uhr

Polizeibeamte sollten am Mittwochmorgen, 30. August 2023, einen Untersuchungshaftbefehl in Oberstaufen vollziehen. Ein 57-Jähriger hatte mehrere Straftaten in Österreich begangen, darunter Diebstähle und Betrügereien. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Kempten einen Haftbefehl erlassen.

Mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus

Der Festgenommene täuschte auf der Polizeistation in Oberstaufen eine Kreislaufschwäche vor. Er wurde daher zunächst mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Nachdem feststand, dass kein medizinischer Notfall vorlag, wurde er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt, der in einem nächsten Schritt den Haftbefehl bestätigte.

Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.