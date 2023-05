Manuel Neuer in Sonthofen - so gab sich der Bayern-Star bei seinem Besuch

Prominenter Besuch bei der Premiere des "Rad Race 120" in Sonthofen: Ein entspannter Manuel Neuer nächtigte im Allgäu und sah sich den Start des Prologs an.

Manuel Neuer ist nicht nur für seine Paraden im Kasten des FC Bayern München bekannt - der 37-Jährige sitzt in seiner Freizeit häufig im Rennrad-Sattel. Kein Wunder also, dass sich der Star-Keeper von den Hamburger MIt-Organisatoren des "Rad Race 120" nicht lange bitten ließ, für das Event in Sonthofen kräftig die Werbetrommel zu rühren.

Manuel Neuer beim "Rad Race 120": Bayern-Star nimmt sich viel Zeit für Interviews

Neuer reiste am Freitagabend im Allgäu an und war bei der Messe in der Markthalle mit von der Partie. Nach einem Frühstück in der Sonthofer Innenstadt tags darauf düste der Bayern-Star dann ab zum Prolog an die Staig. Dort schaute sich Neuer Samstagvormittag den Start an und gab Interviews. Viel Zeit nahm er sich zudem für die ehenamtlichen Helfer, auch vom Skiclub Blaichach. Umschwärmt von Fans posierte der Keeper für Selflies und hielt den ein oder anderen Smalltalk. Bekleidet war Neuer betont lässig mit Jeans, Lederjacke und Sneakern.

Am späten Vormittag machte sich Manuel Neuer auf den Weg zurück nach München - also rechtzeitig, um beim Spiel seines FC Bayern gegen Leipzig in der Allianz Arena sein zu können. Nach seinem Skiunfall am 9. Dezember ist der 37-Jährige mittlerweile zurück auf dem Trainingsplatz. Wann er wieder zwischen den Pfosten steht, ist aber noch unklar. "Wir werden kein Zeitfenster aufmachen. Er brennt sowieso und würde am liebsten morgen im Tor stehen" hatte Bayern-Coach Thomas Tuchel vor dem Spiel gegen Schalke verkündet.

"Rad Race 120" in Sonthofen : Was am Sonntag auf dem Programm steht

Das "Rad Race 120" startete am Samstag mit dem Prolog als Team-Zeitfahren. Auf 4,3 Kilometern waren auf dem Weg aus Sonthofen-Berghofen zum Bildstöckle 380 Höhenmeter zu bewältigen. Am Sonntag folgt dann die große Schleife über 127 Kilometer von Sonthofen in Richtung Alpsee. Weiter geht es ins Westallgäu, über das Rohrmoos nach Obermaiselstein und den Riedbergpass nach Bolsterlang. Die zweite Schleife wird ab Höhe Hittisau doppelt gefahren bis zum Ziel an der Hörnerbahn in Bolsterlang, wo die insgesamt 2210 Höhenmeter komplett sind.