Eine der ersten Frauen im Oberallgäu, die sich politisch engagierte

Marie-Luise Haußer war die erste Gemeinderätin in Burgberg und drei Wahlperioden im Kreistag. Für welche Themen sie sich stark machte.

01.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Marie-Luise Haußer war eine der ersten Frauen, die sich politisch im Oberallgäu engagierte. 32 Jahre lang vertrat sie die Kommunalpolitik mit und wirkte als eine der ersten Frauen überhaupt in Gemeinde- und Kreisparlamenten, sagt ihr Sohn Lutz. An diesem Dienstag, 1. August, feiert die Burgbergerin ihren 90. Geburtstag.

18 Jahre lang als einzige Frau im Burgberger Gemeinderat

1978 wurde Marie-Luise Haußer zunächst in den Gemeinderat Burgberg gewählt. „Hier war sie die erste und 18 Jahre lang die einzige Frau“, sagt Lutz Haußer. Bereits in der Amtszeit von Landrat Theo Rössert habe die Volkswirtin begonnen, sich für die Kommunalpolitik zu interessieren. „Sie war dann über drei Wahlperioden Mitglied des Kreistages“, sagt ihr Sohn. „Zunächst bei Hubert Rabini. Anschließend war sie bei Gebhard Kaiser von 1996 bis 2002 als weitere stellvertretende Landrätin tätig.“

Wohl von Kindern als Herzensangelegenheit

Ihre ersten parteipolitischen Schritte in der CSU habe sie als Stellvertreterin von Ignaz Kiechle im Kreisvorsitz der CSU gemacht. Besonders am Herzen lag ihr das Wohlergehen der Kinder. 1976 war sie Mitgründerin des Kinderschutzbunds Sonthofen. 16 Jahre stand sie auch an der Spitze des Kreisverbands der Frauen-Union. (Auch interessant: Warum Horst Hrubesch zur Burgberger Schule kam)

In den ersten Jahren ihrer politischen Tätigkeit unterstützte sie zudem den Aufbau der Albert-Schweitzer-Schule. Als in Sonthofen das Gymnasium entsteht und die ersten provisorischen Klassen eingerichtet werden, unterrichtet Haußer an der neuen Schule Deutsch und Wirtschaft. Später hat sie einen Lehrauftrag an der FH in Kempten für Volkswirtschaftslehre und Marketing. Die Basis gab ein Volontariat beim „Schwarzwälder Boten“, das die gebürtige Württembergerin mit 20 begann. Danach folgte das Studium der Volkswirtschaft in Tübingen, das sie mit Schreiben finanzierte, wie sie vor einigen Jahren erzählte.

Haußer wünscht sich einen besseren Umgang miteinander in der Politik

Vor zehn Jahren wünschte sie sich von der Politik zu ihrem 80. Geburtstag übrigens mehr Idealismus, „mehr Gemeinsinn als Eigennutz, weniger Profilierungssucht und einen besseren Umgang miteinander“. Dieser Wunsch hat auch über ihren 90. Geburtstag hinaus Bestand.

